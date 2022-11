The Chronology of Water: prima regia per Kristen Stewart

Kristen Stewart esordisce alla regia con The Chronology of Water, primo film con l’attrice nella nuova inedita veste

Dopo tantissime esperienze davanti alla macchina da presa, Kristen Stewart è pronta a cambiare prospettiva e a posizionarsi dietro alla cinepresa. The Chronology of Water sarà il debutto alla regia dell’attrice che, dal ruolo di Bella Swan nella saga di Twilight, è diventata una delle grandi protagoniste del mondo di Hollywood. Non si tratta di una prima volta in assoluto, perché Kristen Stewart ha già diretto in passato un cortometraggio dal titolo Come Swin, prodotto da Scott Free e presentato a Cannes. Sarà la prima volta, però, in un lungometraggio, un’impresa ben più probante che suscita davvero molta curiosità.

The Chronology of Water: il primo film di Kristen Stewart

Da tanto tempo si parlava di questo progetto, che ora finalmente sta prendendo forma. Secondo Deadline, ci sarebbe anche la protagonista del film: si tratta di Imogen Poots, attrice londinese che si è messa in mostra con la partecipazione a The Father – Nulla è come sembra, al fianco di giganti del grande schermo come Anthony Hopkins e Olivia Colman. La storia è invece tratta dal libro di memorie di Lidia Yuknavitch, premiato nel 2012 con l’Oregon Book Award. Viene narrato il percorso di crescita della scrittrice, che riesce a superare un passato di violenza e difficoltà grazie al nuoto.

Lidia ha raccontato, infatti, di essere cresciuta con un padre violento che aggrediva costantemente sia lei che sua sorella e con una madre alcolizzata. La scrittrice è riuscita a venire fuori da questa complicatissima situazione familiare grazie al supporto di un allenatore che ha fatto crescere in lei il sogno di diventare una nuotatrice professionista. Trasferitasi in Florida per allenarsi, però, anche Lidia ha dovuto fare i conti col demone dell’alcol e alla fine questa dipendenza, insieme al boicottaggio delle Olimpiadi del 1980 a Mosca, ha posto fine al sogno di Lidia di imporsi nel nuoto.

Da questa esperienza nasce, quindi, The Chronology of Water, opera che ora Kristen Stewart è pronta a portare in scena nel suo primo film. A proposito del suo progetto, l’attrice ha raccontato di star sviluppando questo progetto da ben cinque anni e di essere stata molto colpita dall’incredibile storia di Lidia. In attesa di ulteriori notizie sul film di Kristen Stewart, rimanete aggiornati sul nostro sito.

