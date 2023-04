Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese non è ancora uscito, ma si parla già della sua durata. Scopriamo perché

Killers of the Flower Moon, il nuovo lavoro di Martin Scorsese, debutterà in anteprima mondiale al Festival di Cannes, il 20 maggio 2023. Si tratta di un film drammatico, di stampo western, tratto dall’omonimo romanzo scritto da David Grann, nel 2017. Nonostante non sia ancora uscita, si sta già discutendo molto di questa pellicola. Il motivo? La sua durata. Il film infatti andrà ad inserirsi nella classifica dei film più lunghi in circolazione.

La durata | Killers of the Flower Moon: il film di Scorsese fa discutere per la sua durata

Per giorni sono circolate voci riguardanti proprio la durata di questo film. Secondo The Movie Database, avrebbe dovuto aggirarsi intorno alle 4 ore, più precisamente 3 ore e 54 minuti. Anche il delegato del Festival di Cannes, Thierry Fremaux, si era soffermato sulla lunghezza della pellicola. Fremaux ha confessato di non essere a conoscenza del minutaggio tagliato, ma che la versione estesa sarebbe stata cinque minuti più lunga di C’era una volta in America (senza però specificare quale versione del film), probabilmente circa 4 ore e 16 minuti, decretando un vero e proprio testa a testa con uno dei film che hanno fatto la storia del cinema: Via Col Vento, ricordato per il suo record di lunghezza, con le sue 3 ore e 58 minuti. Dopo un lungo periodo, in cui si sono fatte strada diverse ipotesi, finalmente ecco la durata ufficiale: 3 ore e 26 minuti. Non si tratterà quindi del film più lungo di Martin Scorsese, perché questo primato rimane a The Irishman, con le sue 3 ore e 48 minuti.

Pellicole sempre più lunghe

Ultimamente sembra quasi una moda quella di spingere verso film dalla durata sempre maggiore, come se questo volesse essere sinonimo di qualità cinematografica. Ma è davvero così? Certamente nella storia cinematografica ci sono state molte pellicole di lunga durata, che si sono poi rivelate dei capolavori, perché apprezzate da pubblico e critica. Ne sono un esempio Il Signore degli Anelli, Via Col Vento, The Wolf of Wall Street, Titanic, Il miglio verde e Avatar (si vocifera che il montaggio del terzo capitolo durerà ben 9 ore!). In altri casi invece, non si può negare che l’aggiunta di minuti di troppo abbiano allungato inutilmente il brodo, rendendo la trama meno avvincente di quello che sarebbe potuta essere. C’è chi definisce simpaticamente questa scelta “sequestro di persona” e i meme a riguardo si sprecano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⭐️ ᴠɪᴏʟᴇᴛᴛᴀ ʀᴏᴄᴋs ⭐️ (@violettarocks)

La trama e il cast | Killers of the Flower Moon: il film di Scorsese fa discutere per la sua durata

Killers of the Flower Moon è ambientato negli anni ’20 e si concentra sui tristi casi di omicidio avvenuti nella tribù Osage, a causa della scoperta di giacimenti di petrolio, rinvenuti proprio sotto i territori da loro posseduti. Tra i protagonisti troveremo Leonardo Di Caprio nella parte di Burkhart, il nipote di un potente allevatore e Lily Gladstone, nei panni di Mollie, una donna di etnia Osage che si innamorerà di lui. A loro si affiancheranno anche Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, JaNae Collins, Jillian Dion, Cara Jade Myers, William Bellau, Jason Isbell, Louis Cancelmi e Sturgill Simpson. Killers of the Flower Moon è stato scritto da Martin Scorsese ed Eric Roth. Dopo l’anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, sarà poi distribuito nei cinema ad ottobre, per poi essere disponibile in streaming, su Apple TV+. E voi che ne pensate? Amate le pellicole di lunga durata o preferite film in grado di risolvere tutto in tempi più brevi?

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.