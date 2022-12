The Hanging Sun con Alessandro Borghi è su Sky Cinema

The Hanging Sun – Sole a mezzanotte è il nuovo film diretto da Francesco Carrozzini e tratto dal romanzo di Jo Nesbø che vede Alessandro Borghi come star internazionale ed è in anteprima esclusiva su Sky Cinema e NOW

The Hanging Sun – Sole a mezzanotte è il nuovo film diretto da Francesco Carrozzini che ha chiuso il Festival di Venezia 2022 ed è tratto dal romanzo di Jo Nesbø, dal titolo appunto Sole di mezzanotte. In questo film internazionale, la star è Alessandro Borghi, che interpreta proprio il protagonista.

L’attore si è trasformato esteticamente anche in questo film per interpretare il protagonista, ovvero un uomo in fuga dal passato violento e diretto verso il Grande Nord, dove il sole non tramonta mai. In questo viaggio incontrerà una donna e suo figlio che gli cambieranno la prospettiva sulla vita. Accanto a lui, altri attori di grande calibro come Peter Mullan e Charles Dance e giovani emergenti come Jessica Brown Findlay. Il film è una coproduzione italo- britannica e il resto del cast è appunto di origini anglosassoni. In questo film possiamo vedere l’attore romano in un’altra ottima interpretazione in cui recita in inglese, come nella serie TV Diavoli e anche qui non smette mai di stupire con il suo talento.

The Hanging Sun: la sinossi del film con Alessandro Borghi

John (Alessandro Borghi) è in fuga. Trova riparo nel fitto della foresta, vicina a un villaggio isolato dell’estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un’altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea (Jessica Brown Findlay), una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta.

