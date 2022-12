FIFA 23: nasce la Winter Cup powered by Melagodo

Tanti premi in palio per i primi quattro vincitori della Winter Cup powered by Melagodo di FIFA 23 , tra cui un’esperienza dal vivo, nel corso della finale, alla presenza di Gabbo, Dread e Rohn

Melagoodo e Sony Interactive Entertainment Italia presentano ufficialmente la nuova edizione della FIFA 23 Winter Cup, il torneo a premi che darà la possibilità agli appassionati di FIFA 23 di affrontarsi in avvincenti sfide. Sarà possibile competere sia su PS4 che su PS5 e, per ogni piattaforma, il torneo si articolerà in quattro CUP Talent, ognuna delle quali capitanata da uno specifico talent della celebre crew.

FIFA 23: ecco come sarà organizzata la Winter Cup dei Melagodo

Per partecipare basterà iscriversi dalla piattaforma ESL Play, oppure accedendo alla pagina “Compete“, a partire dal 22 dicembre 2022, ottenendo, così, l’accesso alle Open Qualifiers. Le diverse CUP Talent della Winter Cup di Melagodo di FIFA 23 saranno organizzate come di seguito:

PLAYER CONSOLE PS4

CUP Talent#1 – Talent Zano – 03/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito);

– 03/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito); CUP Talent#2 – Talent Gabbo – 17/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito);

– 17/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito); CUP Talent#3 – Talent Rohn – 24/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito);

– 24/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito); CUP Talent#4 – Talent Dread – 7/02/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito);

PLAYER CONSOLE PS5

CUP Talent#1 – Talent Zano – 04/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito);

– 04/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito); CUP Talent#2 – Talent Gabbo – 22/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito);

– 22/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito); CUP Talent#3 – Talent Rohn – 25/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito);

– 25/01/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito); CUP Talent#4 – Talent Dread – 8/02/2023 (all’orario che sarà comunicato sul sito);

Al termine di ogni competizione, verrà stilata una classifica sulla base dei risultati realizzati dai vari player, e colui che, nell’ambito di ciascuna CUP Talent, avrà realizzato il miglior risultato di gara e si sarà classificato al 1° posto, avrà diritto ad accedere alla Finale. Per ciascuna CUP Talent saranno quindi individuati 2 vincitori (1 per la categoria PS4 e 1 per la categoria PS5) che andranno a comporre i Team Talent che si affronteranno nell’atto finale della manifestazione, in programma a Milano, il prossimo 25 febbraio, per la prima volta in presenza, e con la speciale partecipazione di alcuni dei creator del roster di Melagoodo, ovvero Gabbo, Dread e Rohn.

Al termine della finale verrà stilata una classifica sulla base dei risultati realizzati da ciascun Team Talent. Le quattro squadre qualificate per la finale avranno la possibilità di vincere ricchi premi:

I due Player del Team Talent che si sarà classificato al 1° posto si aggiudicheranno un TV Sony BRAVIA XR4K Full Array LED a testa ;

si aggiudicheranno un TV Sony ; I sei Player dei Team Talent che si saranno classificati al 2°, 3° e 4° posto, si aggiudicheranno una Ricarica PlayStation Network del valore di € 100 ciascuno.

Il regolamento completo del torneo è disponibile qui. Per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK. Per acquistare videogames a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.