Le Otto Montagne: arriva il nuovo trailer ufficiale del film

Si fa sempre più vicina l’uscita de Le otto montagne, film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi che si presenta con un nuovo trailer ufficiale

In uscita il prossimo 22 dicembre nelle sale cinematografiche italiane, Le otto montagne si svela con un nuovissimo trailer, che ci mostra nuove immagini di Luca Marinelli e Alessandro Borghi, protagonisti della pellicola. Il film, premiato dalla giuria al Festival di Cannes 2022, è tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del premio Strega nel 2017. Un’opera attesissima, prodotta da Wildside in collaborazione con Sky e con Prime Video. In attesa della sua uscita, scopriamo qualcosa in più col secondo trailer del film.

Le otto montagne: trama e cast

Luca Marinelli e Alessandro Borghi vestono i panni dei protagonisti della pellicola, accompagnati anche da Filippo Temi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo. La storia è quella di due bambini che crescono insieme e cercano, in età adulta, di prendere una strada diversa da quella dei loro padri, ma a causa di una serie di vicissitudini che si gli si palesano si trovano costantemente a tornare sui loro passi, sulla strada verso casa.

I due amici vengono da due mondi diversi: Pietro dalla frenetica città, Bruno dalla dura montagna. Mentre il secondo rimane sempre legato ai suoi monti, il primo fa la spola con la città e insieme sperimenteranno moltissime sensazioni, dall’amore alla perdita, per cercare di capire quale sarà il loro destino, sempre segnati da quell’amicizia fraterna che non li abbandona mai.

Il film è diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Il primo, regista e sceneggiatore, ha alle spalle lavori come Beautiful Boy e Alabama Monroe – Una storia d’amore, con cui riceve anche una candidatura agli Oscar nel 2014 nella categoria Miglior film straniero. La seconda è invece all’esordio da regista con Le otto montagne, dopo aver collaborato come sceneggiatrice ad Alabama Monroe proprio col collega.

