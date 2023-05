A poche settimane dalla sua uscita, finalmente il trailer finale di The Flash, il nuovo cinecomic DC, è disponibile. Scopriamolo

Un nuovo cinecomic DC si appresta ad uscire nelle sale cinematografiche, si tratta dell’imperdibile The Flash, diretto da Andy Muschietti, il cui ultimissimo trailer è stato da poco pubblicato dalla Warner. Probabilmente i fan non staranno più nella pelle e vorranno scoprire cosa accadrà ai personaggi interpretati da Ezra Miller e Michael Keaton. Ecco qualche piccola anticipazione per voi.

La trama e il cast | The Flash: ecco finalmente il trailer finale

The Flash segue le vicende di Barry Allen, che si ritrova a viaggiare indietro nel tempo, con lo scopo di salvare la sua famiglia, ma finirà per creare un collegamento fra i mondi, alterando il futuro. Lui stesso rimarrà intrappolato in una dimensione in cui il generale Zod è ancora una minaccia, con la possibilità di agire indisturbato, per la mancanza di supereroi. L’unica salvezza è rappresentata da Batman che però risulta essere molto diverso dalla versione di un tempo, perché in pensione.

Al fianco di Ezra Miller e Michael Keaton, rispettivamente nei panni di Barry e di Batman, troveremo Michael Shannon, Sasha Calle, Ron Livingston, Maribel Verdú, Antje Traue e Kiersey Clemons. The Flash può vantare inoltre un team di tutto rispetto anche dietro la macchina da presa. La pellicola è infatti prodotta da Barbara Muschietti, celebre per IT (2017) e Michael Disco, conosciuto invece per pellicole come San Andreas (2015). Henry Braham, che ha appena concluso l’esperienza di Guardiani della Galassia Vol. 3, è il direttore della fotografia, mentre Paul Denham Austerberry (tra i suoi successi ricordiamo La forma dell’acqua, del 2017) si è occupato delle scenografie. Anche la costumista di The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Guardiani della Galassia (2014) e Doctor Strange (2016), Alexandra Byrne, lavorerà a questa nuova produzione. La sceneggiatura è di Christina Hodson, mentre i produttori esecutivi sono Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins.

Trailer e data d’uscita

Il film arriverà nelle sale italiane a partire dal 15 giugno 2023. Nell’attesa, potrete avere un piccolo assaggio della pellicola proprio dal trailer, uscito in concomitanza con l’apertura delle prevendite nordamericane dei biglietti del film. Nell’anteprima, che vi abbiamo lasciato qua in alto, è possibile capire qualcosa in più riguardo la trama, oltre ad avere un piccolo assaggio riguardante le molteplici scene d’azione. In attesa dell’uscita, possiamo anticiparvi che, coloro che hanno già assistito alla pellicola, si sono dimostrati entusiasti. Fra questi anche il regista Stephen King, che lo descrive come divertente e d’impatto, oltre che evidentemente fatto con il cuore.

