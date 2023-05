Oppo A98 5G: presentato ufficialmente in Italia

Oppo presenta ufficialmente il nuovo Oppo A98 5G con elevate prestazioni della batteria e una user experience ancora più fluida

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi il lancio di OPPO A98 5G, il nuovo smartphone che arricchisce la famiglia della serie A. OPPO A98 5G è caratterizzato da prestazioni della batteria di alto livello, una ricarica SUPERVOOC TM da 67W, una potente batteria da 5.000 mAh e la tecnologia Battery Health Engine di OPPO. Inoltre, grazie all’incredibile schermo da 120Hz Silky Smooth, alla tecnologia di espansione della RAM e all’ultimo ColorOS 13.1, OPPO A98 5G offre un’esperienza incredibilmente veloce e fluida.

Oppo A98 5G: elegante grazie alla cover premium e resistente

OPPO A98 5G è disponibile in due colorazioni, Dreamy Blue e Cool Black, entrambe realizzate con l’iconico processo OPPO Glow per creare un bellissimo effetto cristallo scintillante e una finitura priva di impronte digitali. Con un peso di circa 192 g e uno spessore di circa 8,2 mm, lo smartphone è dotato anche dell’iconico form factor 3D, per una presa affidabile e confortevole in un corpo visivamente più sottile.

OPPO A98 5G ha superato sei test importanti per misurare la resistenza alle cadute, all’acqua, alle radiazioni, ai danni climatici, alle piccole cadute ripetute e alla stabilità del segnale.

Oppo A98 5G: prestazioni della batteria da flagship

Progettato per durare tutto il giorno, OPPO A98 5G è dotato di una delle migliori configurazioni di ricarica rapida nella sua fascia di prezzo. Grazie ai miglioramenti apportati alla ricarica rapida e alla batteria, OPPO A98 5G può essere caricato al 100% in soli 44 minuti utilizzando il SUPERVOOC da 67W, mentre una ricarica di 5 minuti è sufficiente per 6 ore di telefonate o 2,5 ore di visualizzazione di video su YouTube. La batteria da 5.000 mAh è in grado di fornire fino a 39 ore di telefonate, 16 ore di video su YouTube e 8,4 ore di gioco con una carica completa, offrendo così un’esperienza fluida e duratura per tutto il giorno. Dopo una carica completa, la batteria può anche durare fino a 17,5 giorni in standby con l’Always on Display.

Inoltre, OPPO A98 5G è dotato dell’esclusiva tecnologia Battery Health Engine di OPPO, che consente alla batteria di mantenere l’80% della sua capacità originale dopo ben 1.600 cicli di ricarica, mantenendo così le prestazioni vicine alla capacità ottimale fino a quattro anni di utilizzo se caricata in media una volta al giorno.

Il sistema hardware e software aggiornato garantisce prestazioni di alto livello

OPPO A98 5G è dotato di un display da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, grazie alla quale il display offre un’esperienza molto più fluida e reattiva, indipendentemente dal fatto che gli utenti stiano scorrendo Instagram o si stiano dedicando al gaming. Grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 695 5G, offre prestazioni potenti e affidabili. Lo smartphone è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM e supporta l’espansione della scheda SD fino a 1 TB. Grazie alla tecnologia OPPO RAM Expansion, la capacità RAM del telefono può convertire fino a 8GB di memoria ROM inutilizzata in RAM temporanea, raddoppiando la quantità di RAM disponibile.

Oltre alle sue elevate prestazioni, OPPO A98 5G ha superato anche il test 48-Month Fluency Protection condotto in laboratorio. Registrando un tasso di obsolescenza medio inferiore al 10% dopo quattro anni di utilizzo quotidiano, OPPO A98 5G offre una garanzia di fluidità di 4 anni rispetto alla precedente generazione di telefoni della serie A.

Oppo A98 5G: libera la creatività con l’eccezionale sistema di fotocamere

Grazie all’avanzata AI Camera da 64MP, alla Selfie Camera da 32MP, alla Depth Camera da 2MP e alla camera con microlenti da 2MP, OPPO A98 5G offre agli appassionati di fotografia un’esperienza nettamente superiore per liberare la propria creatività. Lo smartphone è inoltre dotato di altre funzioni all’avanguardia come la modalità Ritratto, l’AI Portrait Retouching, il Selfie HDR, l’AI Color Portrait e altre ancora, che offrono immagini straordinarie e di alta qualità in diverse situazioni.

Con un ingrandimento fino a 40 volte, la camera con microlenti offre dettagli eccezionali per esplorare il mondo microscopico superando i limiti dell’occhio umano. Gli utenti possono immergersi per scoprire una prospettiva completamente nuova sulla vita, esplorando i segreti che si celano dietro gli oggetti della vita quotidiana.

Disponibilità in Italia

OPPO A98 5G è disponibile nelle colorazioni Dreamy Blue e Cool Black a partire da oggi ad un prezzo consigliato al pubblico di 449,99€, su OPPO Store, e nei prossimi giorni su Amazon.it e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.