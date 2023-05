Guardiani della Galassia Vol. 3: Nathan Fillion in un cameo

Nathan Fillion vorrebbe tornare a collaborare con James Gunn dopo il cameo Guardiani della Galassia Vol. 3, prendendo parte ad un progetto del DC Universe

Fra i tanti camei presenti in Guardiani della Galassia Vol. 3 uno dei più divertenti è sicuramente quello di Nathan Fillion, indimenticato capitano della Serenity. Talentuoso attore protagonista della longeva ed apprezzata serie Castle, nella più recente Rookie e del film Salvate il Soldato Ryan non è affatto nuovo a questo tipo di apparizioni, essendo comparso anche nei precedenti due capitoli della trilogia nonché, in una parte vera e propria benché secondaria, in The Suicide Squad di James Gunn. E proprio a proposito del regista il poliedrico attore ha spese parole che sembrano aprire un varco in sue possibili apparizioni in cinecomic.

Nathan Fillion: il cameo in Guardiani della Galassia

Nathan Fillion ha infatti affermato di essere disposto a seguire James Gunn ovunque. Durante una recente intervista per ComicBook.com l’attore ha infatti raccontato del suo potenziale futuro nel mondo dei cinecomic, ammettendo di essere disposto a tornare in un progetto tratto dai fumetti, a patto che lo porti a collaborare nuovamente con il regista

James Gunn ha la tendenza a tornare a collaborare con attori che ha già diretto in film precedenti, ed è qualcosa che sostengo totalmente (…) Quindi non direi mai di no a James Gunn, posso dire soltanto questo.

Come abbiamo detto, in realtà Nathan Fillion ha già debuttato nel DC Universe, prendendo parte seppur brevemente a The Suicide Squad nel ruolo di The Detachable Kid:

Se ho un personaggio preferito tra tutti quelli che ha James Gunn ha creato per me? The Detachable Kid è piuttosto divertente. Anche solo per il costume, per non parlare poi delle cose sciocche che ho dovuto fare. Ha soddisfatto molti dei desideri che aveva il ragazzino che viveva dentro di me. Quindi dirò TDK.

Con la fine della trilogia Marvel dedicata ai Guardiani della Galassia arriverà quindi la fine della breve esperienza di Nathan Fillion nel MCU. Guardiani della Galassia Vol. 3 sancirà inoltre la fine del coinvolgimento di alcuni storici attori del MCU, come Zoe Saldana, che ha già espresso il desiderio di non tornare nei panni di Gamora. Cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti!

