Stranger Things e Netflix continuano la loro collaborazione, con l’annuncio ufficiale di una nuova serie d’animazione che verrà distribuita proprio dalla piattaforma on demand

Anche nei periodi di festa, quanto meno in Italia, non mancano le grandi notizie e in questo caso anche buone notizie: Stranger Things e Netflix continuano la loro collaborazione, però con un’altra formula. La piattaforma on demand ha infatti ufficializzato la serie di animazione di Stranger Things.

Stranger Things: annunciata la serie animata su Netflix

I dettagli ancora non si conoscono, perché l’annuncio riguarda solo il via libera di Netflix alla realizzazione che è stata affidata alla Flying Bark Productions e Eric Robles come produttore esecutivo. La casa di produzione è la stessa che ha realizzato la serie animata What If…? per Disney Plus che esplorava gli universi alternativi del mondo Marvel manipolando trame e personaggi in un audace esperimento seriale.

I creatori della serie originale, Matt e Ross Duffer hanno accompagnato questo annuncio dichiarando che gli è sempre piaciuta l’idea di una serie d’animazione su questo prodotto, come i cartoni animati che si guardavano alla mattina da piccoli. Hanno anche aggiunto che la sceneggiatura e i disegni sono incredibili e questo fa quindi pensare che la produzione è già in corso e così anche i primi bozzetti di realizzazione.

In passato Netflix aveva già realizzato alcune scene iconiche della serie in versione animata, quindi questo conferma la passione per i fratelli Duffer per il mondo dell’animazione seriale.

Una grande notizia, soprattutto perché la quinta stagione ancora in produzione sarà l’ultima e questo è un ottimo modo per avere ancora Stranger Things nelle nostre giornate con contenuti nuovi. Non ci resta quindi che attendere per avere ulteriori informazioni su questo nuovo prodotto d’animazione e soprattutto su quando è prevista la sua data d’uscita. Rimanete con noi di tuttotek.it per avere ulteriori notizie su Stranger Things e sul mondo del cinema e delle serie TV.

