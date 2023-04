Half-Life Alyx: una mod lo ha reso giocabile senza VR

Half-Life Alyx è ora interamente giocabile senza VR grazie a una mod, il tutto gratuitamente. Trovate tutti i dettagli in questo articolo

Il team di sviluppo della mod NoVR per Half-Life: Alyx ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento che rende il gioco completamente giocabile su PC senza bisogno di un headset VR. Utilizzando questa mod, è possibile giocare l’intera campagna di Half-Life: Alyx, che è ancora un’esclusiva VR su Steam. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Half-Life Alyx: tutti i dettagli della mod NoVR

La mod NoVR di Half-Life: Alyx è completamente gratuita e può essere scaricata da questo link. Si tratta del più grande aggiornamento rilasciato finora per la mod NoVR, ma il lavoro su quest’ultima non è ancora finito, poiché gli sviluppatori stanno lavorando ad altre modifiche per rendere tutte le meccaniche di gioco pienamente funzionali in modalità No-VR.

Con questo nuovo aggiornamento, i guanti gravitazionali funzionano in modalità No-VR e i giocatori possono afferrare qualsiasi oggetto a qualsiasi distanza premendo un solo pulsante. Inoltre, i giocatori possono ora aprire tutti gli armadietti, le manovelle e le porte. Anche le assi di legno che bloccavano i passaggi e le porte possono essere rotte. Questo rende l’intera campagna giocabile senza bisogno di trucchi.

Detto questo, lo sviluppatore sottolinea che i giocatori potrebbero incontrare alcuni bug durante il gioco. Secondo i modder, un semplice riavvio del gioco potrebbe risolvere la maggior parte dei bug, ma si consiglia ai giocatori di segnalarli per aiutare i modder a perfezionare l’esperienza molto più velocemente.

Di tutti i 42 obiettivi, la mod NoVR permette ai giocatori di sbloccarne 33, mentre gli altri saranno abilitati entro la fine dell’anno. Inoltre, i modder stanno lavorando su ulteriori potenziamenti delle armi e sul miglioramento delle animazioni. Al momento sono disponibili tre potenziamenti per ogni arma, ma verranno perfezionati e bilanciati nei prossimi aggiornamenti. I modder stanno anche cercando di trovare un modo per applicare le mod ufficiali di Half-Life: Alyx nel Workshop di Steam per funzionare correttamente anche nella versione No-VR.

Il nuovo aggiornamento ha già sbloccato una serie di mod del Workshop, tra cui Levitation, Extra-Ordinary Value, Belomorskaya Station e Overcharge. La versione 1.00 di NoVR dovrebbe essere rilasciata nel 2023. Valve stessa non ha rivelato alcun piano per la realizzazione di un porting ufficiale privo di VR, ma l’azienda non ha alcuna barriera nei confronti degli sviluppatori che stanno lavorando a mod di questo genere.

Il nuovo aggiornamento ha già sbloccato una serie di mod del Workshop, tra cui Levitation, Extra-Ordinary Value, Belomorskaya Station e Overcharge. La versione 1.00 di NoVR dovrebbe essere rilasciata nel 2023. Valve stessa non ha rivelato alcun piano per la realizzazione di un porting ufficiale privo di VR, ma l'azienda non ha alcuna barriera nei confronti degli sviluppatori che stanno lavorando a mod di questo genere.