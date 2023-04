Super Mario Bros The Movie è il debutto migliore di sempre come film di animazione, una grande notizia che arriva a pochi giorni dall’uscita e anche da un weekend al cinema

Super Mario Bros The Movie è il nuovo film di animazione prodotto da Illumination e Nintendo che è uscito nelle di tutto il mondo il 5 aprile 2023 e ha anche attraversato un importante weekend in Italia di feste per Pasqua. Il risultato, non solo in Italia, ma in tutto il mondo è che Super Mario Bros The Movie è il miglior debutto animato di sempre per un film di animazione. Scopriamo insieme i dettagli degli incassi al botteghino!

Super Mario Bros The Movie: è il debutto animato migliore di sempre

Anche noi di tuttotek.it lo abbiamo visto e lo abbiamo apprezzato molto nella nostra recensione: il film ci ha portato indietro nel tempo, ci ha divertito e molto emozionato. Ma l’apprezzamento più grande arriva dai risultati del botteghino, ovvero un incasso di 368 milioni di dollari in tutto il mondo solo per il giorno di apertura, che è stato mercoledì 5 aprile, mentre per l’Italia, l’incasso totale è stato di 195 milioni. Questo film supera quindi Frozen 2 che deteneva il record e anche Cattivissimo me 2 che aveva il record di incassi all’interno della casa di produzione Illumination.

Per chi non lo avesse ancora visto consigliamo questo nuovo film di animazione, soprattutto per chi da sempre è amante del videogioco e ne ha visto la sua nascita su Nintendo nel 1981 e tutte le sue evoluzioni.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.