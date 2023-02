Prossima apertura dello store di Stranger Things a Milano

Sul profilo ufficiale di Netflix Italia si legge che presto a Milano aprirà lo store ufficiale, ma purtroppo temporaneo, dedicato a Stranger Things

È ufficiale. Netflix ha annunciato che a Milano avremo presto l’apertura dello store ufficiale, temporaneo, dedicato a Stranger Things.

Sul profilo ufficiale di Netflix Italia si legge:

Notizie da Hawkins: il negozio ufficiale di Stranger Things aprirà presto a Milano. Siete tutti invitati! Tutti tranne Vecna. E i Demogorgoni.

Esperienza interattiva, non un semplice store su Stranger Things

Non si ha ancora una data d’apertura, ma sappiamo che il negozio sarà ubicato in Piazza Cesare Beccaria a Milano e darà la possibilità di photoshoot in ambienti esclusivi.

Si potranno fare foto con il demogorgone, o a casa di Joyce, oppure nel terribile laboratorio russo con i macchinari. Ci sarà la possibilità di testare personalmente i videogiochi del Palace Arcade e acquistare del materiale esclusivo.

Queste sono solo alcune delle attività interattive “strange” ispirate alla serie che sarà possibile fare all’interno dello Store. Sarà molto di più che un semplice negozio, si tratta di una vera e propria esperienza. I fan potranno fare un tuffo ad Hawkins, in un’atmosfera perfettamente ani ’80 con tanto di musica dell’epoca e lampade al neon.

Acquistare il merchandise ufficiale della serie attraverso i luoghi della stessa sarà un’esperienza più unica che rara. Migliaia di fan aspettavano da tempo quest’annuncio.

Data di apertura

L’apertura dello store Milanese dovrebbe essere imminente dal momento che quello di Miami chiuderà i battenti il 5 marzo. Infatti è stato precisato che l’apertura Milanese avrà luogo solo dopo la chiusura di Miami. Tuttavia le tempistiche effettive di apertura sono più misteriose degli eventi della serie stessa.

Il sito dedicato all’iniziativa è già pronto e sono già disponibili le prevendite di biglietti qui.

