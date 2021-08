What If…? La nuova serie Marvel dall’11 agosto su Disney Plus

What If…? la nuova serie animata Marvel è finalmente disponibile sulla piattaforma Disney Plus dall’11 agosto

L’attesa è finalmente terminata e What If…? la nuova serie animata firmata Marvel Studios è disponibile dall’11 agosto sulla piattaforma Disney Plus.

Dopo che Marvel ha rilasciato il trailer ufficiale, il primo episodio è disponibile ed è incentrato su Captain America e sul suo universo parallelo, in cui non è Steve Rogers, ma Peggy Carter a diventare un super soldato.

What If…? dall’11 agosto su Disney Plus

Questo perchè come dice il titolo stesso, ogni episodio tratta il What If… dei principali personaggi dell’universo Marvel e Avengers che negli anni abbiamo visto sul grande schermo. Ovvero, cosa sarebbe successo alla vita di ogni personaggio se alcune cose fossero andate diversamente. Piccoli cambiamenti e accadimenti che da soli possono stravolgere una linea temporale di eventi e vite intere. Una serie che rimescola le carte del MCU e rielabora gli eventi in modo inaspettato.

Come per gli altri prodotti Marvel Studios trasmessi da Disney Plus, anche questa nuova serie presenterà un episodio a settimana, della durata circa di 30 minuti. Una formula perfetta anche in questo caso, proprio perché non si sa cosa aspettarsi dagli espisodi antologici che hanno già di per sè una trama che sarà imprevedibile.

E voi, avete già iniziato a vedere questa serie animata?

