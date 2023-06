Oceania: ecco la data d’uscita del live action

Anche se i tempi saranno ancora lunghi, già si conosce la data d’uscita di Oceania, il nuovo live action Disney. Scopriamola

In questo periodo di grande fermento per i live action, vista l’uscita al cinema della tanto discussa Sirenetta, dell’annuncio di un rifacimento di Lilo & Stitch e di Bambi, oggi ci sono novità anche per quanto riguarda Oceania. Il nuovo live action, derivante da un classico Disney, ha ora una data d’uscita.

Una lunga attesa | Oceania: ecco la data d’uscita

Diciamocelo sin da subito: ci sarà da aspettare parecchio prima di vedere questo nuovo live action. Ma sarà comunque troppo poco per coloro che hanno contestato questo nuovo progetto, a causa della sua troppa vicinanza temporale con il film d’animazione. Sono stati in molti infatti a dirsi scettici sull’uscita di un live action dedicato ad una pellicola uscita solo nel 2016. Che siate anche voi di questo parere, oppure no, sappiate che il giorno stabilito per l’arrivo di questo nuovo live action nelle sale cinematografiche è il 27 giugno 2025.

Questa scelta è sicuramente dovuta anche dallo sciopero degli sceneggiatori, che ha rallentato o addirittura fermato molte produzioni. Motivo per cui Disney ha deciso di concentrarsi maggiormente su progetti che si trovano in una fase di lavorazione più avanzata, rispetto ad altri, che si trovano nelle prime fasi di sviluppo.

Cosa sappiamo del live action

Ma cosa sappiamo di questa nuova produzione? Non molto in realtà; il progetto era stato infatti annunciato alcuni mesi fa da Dwayne Johnson, l’originale doppiatore di Maui nella versione animata e che qui tornerà proprio per impersonificare il semidio. Anche Auli’i Cravalho, doppiatrice originale della protagonista Vaiana tornerà, ma solo in veste di produttrice esecutiva. In molti si aspettavano anche un suo ritorno sul set, proprio nelle vesti della protagonista, ma è stata l’attrice stessa a chiarire in un video che non sarebbe stata lei ad impersonificare Vaiana.

Quando sono stata scelta per il ruolo in Oceania avevo 14 anni e ha cambiato la mia vita in modo meraviglioso, dando inizio alla mia carriera. In questa rivisitazione live action, non riprenderò il ruolo. Credo che sia indispensabile che il cast rappresenti accuratamente i personaggi e le storie che vogliamo raccontare. In qualità di produttrice esecutiva, non vedo l’ora di trovare la prossima attrice che ritragga lo spirito coraggioso, l’innegabile arguzia e la forza emotiva di Oceania.

Spetterà invece a Thomas Kail dirigere il progetto che, secondo i primi rumors, si prenderà qualche libertà nel modificare alcune parti della trama. C’è anche chi sostiene che questa verrà modificata quasi totalmente. Motivo per cui, non sarebbe un problema far uscire questa nuova versione dopo pochi anni da quella originale. Chissà se questa scelta sarà ben accetta tra i fan del cartone animato. È sicuramente troppo presto per dirlo e avremo sicuramente tempo di scoprire qualche dettaglio in più, prima della sua uscita. Noi di tuttotek.it non vediamo l’ora di svelarvi altri dettagli.

