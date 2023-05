Lilo & Stitch avrà un riadattamento in live-action con la produzione ancora in corso alle Hawaii, scopriamo insieme le prime immagini dal set

Lilo & Stitch è il celebre cartone animato Disney ambientato alle Hawaii, molto amato dal pubblico per averci portato in altre atmosfere e con protagonisti freschi e stravaganti. Anche questo celebre film di animazione avrà il suo live-action e sarà diretto da Dean Fleischer Camp. Dalle ultime notizie, questo film è pensato solo per le piattaforme streaming, quindi arriverà direttamente su Disney Plus per tutti i suoi abbonati.

Lilo & Stitch: le prime immagini dal live-action

Le immagini ufficiali pubblicate su Twitter, mostrano addirittura delle comparazioni tra il cartone animato e il nuovo adattamento, che sicuramente farà piacere ai fan del cartone originale. Altre immagini mostrano il set con le riprese ancora in atto, proprio alle Hawaii.

Molto interessante questa anteprima che possiamo vedere live dal set e che ci incuriosisce anche perché il regista Dean Fleischer Camp viene da un grande successo, ovvero il film d’animazione Marcel the Shell Witch Shoes On. Anche in questo nuovo adattamento ci sarà una tecnica che mescola la recitazione in presa diretta all’uso del digitale, probabilmente per Stitch e avrà un budget di produzione di circa 60 milioni di dollari, che per Disney è considerato medio.

