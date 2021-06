Nastri d’Argento 2021: i vincitori di tutte le categorie

I Nastri D’argento edizione 2021 hanno annunciato i vincitori di tutte le categorie. Scopriamoli insieme.

I Nastri D’argento 2021 hanno annunciato i vincitori di tutte le categorie, decisi come ogni anno dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Tra i vari vincitori e vincitrici, vediamo un evidente trionfo di Emma Dante, sia come miglior regista, che per il miglior film con Le sorelle Macaluso, già opera teatrale con la sua firma. Anche la commedia L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, prodotta da Netflix ha trionfato sia come miglior commedia, sia per Elio Germano come miglior attore, oltre che nella categoria miglior casting director.

Scopriamo insieme gli altri film e interpreti vincitori.

Nastri d’Argento 2021: tutti i vincitori

Miglior film, Le sorelle Macaluso (Emma Dante)

Miglior regista, Emma Dante (Le sorelle Macaluso)

Miglior regista esordiente, Pietro Castellitto (I predatori)

Miglior commedia, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miglior attore protagonista, Kim Rossi Stuart (Cosa Sarà)

Migliore attrice protagonista, Teresa Saponangelo (Il buco in testa)

Miglior attore non protagonista, Massimo Popolizio (I predatori)

Miglior attrice non protagonista, Sara Serraiocco (Non odiare)

Miglior attore di commedia, Elio Germano (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose)

Migliore attrice di commedia, Miriam Leone (L’amore a domicilio), Valentina Lodovini (10 giorni con Babbo Natale)

Migliore sceneggiatura, Cosa Sarà (Francesco Bruni con la collaborazione di Kim Rossi Stuart)

Miglior soggetto, Padrenostro (Claudio Noce, Enrico Audenino)

Migliore fotografia, Daniele Ciprì (Il cattivo poeta)

Migliori costumi, Andrea Cavalletto (Il cattivo poeta)

Migliore scenografia, Tonino Zera (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose)

Miglior Montaggio, Benni Atria (Le sorelle Macaluso)

Miglior sonoro, Gianluca Costamagna (Le Sorelle Macaluso)

Miglior Casting Director, Francesca Borromeo (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose)

Miglior colonna sonora, Stefano Bollani (Carosello Carosone)

Miglior canzone, Io sì/Seen: Musica e testi Laura Pausini e Niccolò Agliardi, interprete Laura Pausini (La vita davanti a sé) Magic: Musica e testi di Greta Mariani.

