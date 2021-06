Let’s-a go! Lo Starter Pack di Super Mario LEGO Avventure di Luigi, disponibile per il pre-ordine, permette una nuova esperienza interattiva per 2 giocatori

Oggi, il Gruppo LEGO ha annunciato una nuova esperienza di gioco volta alla socialità unica nel suo genere: per la prima volta infatti, bambini e fan avranno la possibilità di collegare LEGO Mario e LEGO Luigi, vivendo nuovissime avventure per 2 giocatori nell’universo di LEGO Super Mario. Perfetta per le attività in famiglia, questa entusiasmante nuova funzione incoraggerà ancora di più la condivisione del divertimento, permettendo a due giocatori di godersi l’universo di LEGO Super Mario simultaneamente, per nuove avventure costruite con i mattoncini.

LEGO Super Mario e Luigi disponibile per il pre-ordine!

Una volta connessi via Bluetooth, è possibile vivere emozioni moltiplicate per 2 con LEGO Mario e LEGO Luigi (o qualsiasi combinazione delle due figure). Da oggi, bambini e fan possono giocare come una vera squadra, raccogliere monete digitali extra facendo azioni in contemporanea come camminare, roteare e saltare, lavorare insieme per sconfiggere i nemici, completare le sfide, condividere le ricompense o anche competere l’uno contro l’altro, cambiando il gioco.

Il molto atteso set Avventure di Luigi – Starter Pack è l’ultima estensione della linea di prodotti LEGO Super Mario: il risultato di una partnership unica con Nintendo, che ha introdotto un modo completamente nuovo di giocare con i mattoncini LEGO. I giocatori potranno mettere le mani su Luigi con il LEGO Super Mario Avventure di Luigi – Starter Pack, un set che contiene elementi per giocare sia da soli, oppure in compagnia, a partire dal 1° agosto.

In arrivo, nuovi set di espansione!

Oltre a svelare la nuova modalità Bluetooth a 2 giocatori, il Gruppo LEGO sta introducendo anche quattro nuovi set di espansione, due nuovi Power-Up Pack e dieci nuovi Pack Personaggi. I quattro nuovi set di espansione sono composti da costruzioni altamente coinvolgenti per i bambini per espandere i loro Starter Pack, presentando elementi che sono adatti sia al gioco singolo che al gioco di squadra, e quindi ideali per la raccolta di monete extra.

Il set di espansione “Il Veliero Volante di Bowser” è disponibile per il pre-ordine da oggi. Il set dà ai fan la possibilità di costruire per la prima volta un nuovo emozionante livello all’interno dell’universo, affrontando la famigerata nave volante. Gli appassionati potranno combattere contro Kamek, un Goomba e una Chiave Rocky, e poi contro la nave stessa! Inoltre, quest’ultima, potrà essere disposta in “modalità volo” o ripiegata in “modalità rotta”.

Gli altri nuovi prodotti introdotti oggi includono: Mario Rana e Mario Ape Power-Up packs, che permettono ai giocatori di variare il gioco e vestire LEGO Mario nei suoi simpatici abiti da rana e da ape e un set di espansione Torre del Boss Sumo Bro, dove i bambini possono usare la loro figura LEGO Mario e/o LEGO Luigi per abbattere la Topple Tower – divertente sia per giocare da soli, che per giocare con amici e familiari.

Prezzi e disponibilità

Il set LEGO Super Mario Avventure di Luigi – Starter Pack e Il Veliero Volante di Bowser sono disponibili per il pre-ordine sul sito ufficiale di LEGO e saranno disponibili dal 1° agosto 2021 nei LEGO store e presso selezionati rivenditori leader in tutto il mondo. I prezzi consigliati sono di 59,99€ per l’espansione su Luigi, mentre di 99,99€ per Il Veliero Volante di Bowser. Cliccando qui, però, potrete preordinarli ad un prezzo scontato!

