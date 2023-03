Mare Fuori Stagione 4: ecco quando inizieranno le riprese!

Nelle scorse ore è stata annunciata il periodo di avvio delle riprese per la Stagione 4 di Mare Fuori, la serie del momento in onda, attualmente, su RAI 2

Fra le serie TV del momento non possiamo sicuramente non annoverare Mare Fuori, serie televisiva italiana prodotta da RAI Fiction e Picomedia di cui le prime due stagioni sono disponibili su Netflix, la terza è ancora esclusiva Rai Play. Proprio nella serata di ieri, 22 marzo, sono andate in onda su RAI 2 le ultime due puntate della terza stagione, di cui vi parleremo sicuramente a breve in una recensione dedicata. Ed è notizia di febbraio, in realtà, che la serie sia già stata rinnovata ufficialmente per una quarta stagione, sebbene con decisivi cambi di cast (di cui non vi parleremo in questo articolo, ovviamente per evitare spoiler).

Fra personaggi che vanno e vengono, grandi ritorni e tristi addii, dunque Mare Fuori 4 si farà. Nelle scorse ore è stata anche confermata il periodo d’inizio delle riprese della quarta stagione: maggio 2023. Non vedremo ovviamente i nuovi episodi prima del 2024, in un periodo stimato fra febbraio e aprile. Il regista, Ivan Silvestrini, lo scorso 11 marzo aveva condiviso tramite il suo profilo Instagram la foto della prima pagina della sceneggiatura.

Le riprese di Mare Fuori 4 inizieranno a breve!

Per chi non avesse ancora approcciato Mare Fuori, questa è la trama in breve:

La vita di un gruppo di ragazzi dell’ IPM (Istituto di pena minorile) e degli adulti che lo gestiscono tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni. La storia di Mare fuori inizia con l’arresto di Carmine Di Salvo e Filippo Ferrari, due ragazzi che sembrano non avere niente in comune se non il giorno in cui vengono condotti nel carcere minorile di Napoli. Il primo viene da una famiglia camorrista dalla quale vuole scappare e sogna di fare il parrucchiere; il secondo è figlio di una famiglia benestante di Milano, è un promettente pianista ed era in vacanza in città con tre amici. Se il primo è abituato alle regole del mondo criminale in cui si trova coinvolto al suo arrivo in carcere, il secondo precipita in un mondo che gli è del tutto estraneo con cui non riesce a fare i conti e nemmeno a comunicare.

E questo è quanto, le riprese di Mare Fuori Stagione 4 inizieranno dunque a maggio prossimo! Fateci sapere che cosa ne pensate della serie qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.