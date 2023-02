Mare Fuori rinnovata ufficialmente per una quarta stagione

Rinnovata ufficialmente l’amata serie in onda su Rai2 Mare Fuori. Ormai è una certezza, avremo una stagione 4

Ancora non è stata ancora mandata in onda in tv la terza stagione dell’amata serie Rai, Mare Fuori che già si parla di rinnovo e di quarta stagione. Lo annuncia la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati.

Si tratta di una vera sorpresa dal momento che solo ad inizio marzo scorso (2022) erano stati aperti i casting per la terza stagione.

Per i fan della serie che, perciò, dal 15 febbraio saranno incollati allo schermo di Rai2, o che lo sono già dal 6 febbraio, dal momento che su RaiPlay sono disponibili dal 6 febbraio i primi sei episodi della terza stagionr della serie, è quindi una buona notizia sapere che Mare Fuori 4 è ormai una certezza.

Anche se in realtà non dovrebbe essere fonte di stupore più di tanto dal momento che la serie, ideata da Cristiana Farina ha riscosso un successo non indifferente.

Cosa sappiamo finora di Mare Fuori 4

Ovviamente non è ancora nota una data di uscita, ed è abbastanza naturale, dal momento che la produzione della serie non è ancora partita.

Tuttavia la creatrice della serie ha annunciato nelle scorse settimane di avere quasi ultimato una lavoro di scrittura della sceneggiatura per questa futura quarta stagione.

Una volta che le sceneggiature saranno chiuse, si muoveranno gli ingranaggi per riaprire il set della fiction.

Non è noto alcun dettaglio sulla trama, ma non c’è da stupirsi dal momento che manca ancora la messa in onda della stagione tre o il rilascio di metà di essa su RaiPlay.

Si tratta comunque di una serie che è molto funzionale ad un numero di stagioni abbastanza alto. Infatti già durante la seconda stagione ci sono stati nuovi arrivi al penitenziario minorile nel quale la serie è ambientata. Perciò è facile intrecciare nuove storie o crearne da zero grazie ai volti nuovi che popolano e popoleranno l’IPM.

Per vedere le puntate della stagione 4 bisognerà attendere quasi sicuramente almeno il 2024.

