Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Resident Evil 4 Remake, rifacimento dell’originale del 2005 ad opera di Capcom

Questo inizio di 2023 è stato una manna dal cielo per gli appassionati dei videogiochi a tinte horror. Basti pensare di aver appena salutato l’uscita di Dead Space Remake e che domani, 24 marzo, arriverà anche il tanto agognato Resident Evil 4 Remake di Capcom su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC: una manna dal cielo. In attesa di sapere la nostra su questo nuovo rifacimento dei titoli originali del franchise, stessa operazione che era stata effettuata con Resident Evil 2 e Resident Evil 3, Capcom ha divulgato la lista trofei completa ufficiale. Ed eccoci qua!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Resident Evil 4 Remake consta di 40 statuette totali, di cui 25 di bronzo, 10 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Resident Evil 4 Remake. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Resident Evil 4 Remake: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Ai ferri corti : Para un attacco nemico col coltello.

: Para un attacco nemico col coltello. La mia arma preferita : Potenzia un’arma.

: Potenzia un’arma. Capolavoro : Ottieni la modifica speciale per un’arma.

: Ottieni la modifica speciale per un’arma. Mercante in fiera : Completa una richiesta del mercante.

: Completa una richiesta del mercante. Per il rotto della cuffia : Salva Ashley quando un nemico la sta portando via.

: Salva Ashley quando un nemico la sta portando via. Morte al castellano! : Distruggi un castellano meccanico.

: Distruggi un castellano meccanico. Colpito e affondato : Sconfiggi il mostro del lago.

: Sconfiggi il mostro del lago. La preda diventa cacciatore : Sconfiggi il Verdugo.

: Sconfiggi il Verdugo. L’allievo supera il maestro : Sconfiggi Jack Krauser.

: Sconfiggi Jack Krauser. Copriti gli occhi : Elimina 3 nemici in una volta con una granata stordente.

: Elimina 3 nemici in una volta con una granata stordente. Il coltello nella Plaga : Sconfiggi un Garrador usando solo il coltello.

: Sconfiggi un Garrador usando solo il coltello. Due parassiti con una fava: Uccidi 2 parassiti all’interno di un Regenerador con un singolo colpo.

La seconda metà dei trofei di bronzo | Resident Evil 4 Remake: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Chiudi la bocca : Lancia una granata nella bocca di Ramón Salazar.

: Lancia una granata nella bocca di Ramón Salazar. Esagerato! : Usa un cannone per sconfiggere un fanatico.

: Usa un cannone per sconfiggere un fanatico. Reggiti forte : Supera entrambi i percorsi nei tunnel sotterranei senza subire danni ai carrelli.

: Supera entrambi i percorsi nei tunnel sotterranei senza subire danni ai carrelli. Andate a piedi : Raggiungi la cima della torre dell’orologio senza che l’ascensore si fermi.

: Raggiungi la cima della torre dell’orologio senza che l’ascensore si fermi. Fuga perfetta : Arriva alla fine senza subire danni alla moto d’acqua.

: Arriva alla fine senza subire danni alla moto d’acqua. Orafo esperto : Vendi un tesoro per almeno 100000 ptas.

: Vendi un tesoro per almeno 100000 ptas. Bandito : Ottieni tutti i tesori indicati sulla mappa dei tesori del villaggio in un singolo playthrough.

: Ottieni tutti i tesori indicati sulla mappa dei tesori del villaggio in un singolo playthrough. Ladro : Ottieni tutti i tesori indicati sulla mappa dei tesori del castello in un singolo playthrough.

: Ottieni tutti i tesori indicati sulla mappa dei tesori del castello in un singolo playthrough. Sciacallo : Ottieni tutti i tesori indicati sulla mappa dei tesori dell’isola in un singolo playthrough.

: Ottieni tutti i tesori indicati sulla mappa dei tesori dell’isola in un singolo playthrough. Collezionista di armi : Ottieni tutte le armi.

: Ottieni tutte le armi. Agente promettente : Termina la storia principale in modalità Normale o superiore.

: Termina la storia principale in modalità Normale o superiore. Cecchino dilettante : Termina una partita al poligono di tiro.

: Termina una partita al poligono di tiro. Colpo grosso: Distruggi 5 obiettivi al poligono di tiro con un solo colpo.

I trofei d’argento | Resident Evil 4 Remake: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Dalla padella alla brace : Sconfiggi Bitores Méndez.

: Sconfiggi Bitores Méndez. Cala il sipario : Sconfiggi Ramón Salazar.

: Sconfiggi Ramón Salazar. Pronto a tutto : Completa tutte le richieste del mercante.

: Completa tutte le richieste del mercante. Rivoluzione meccanica : Distruggi tutti i castellani meccanici.

: Distruggi tutti i castellani meccanici. Missione compiuta S+ : Termina la storia principale in modalità Normale con valutazione S+.

: Termina la storia principale in modalità Normale con valutazione S+. Agente esperto : Termina la storia principale in modalità Estrema o superiore.

: Termina la storia principale in modalità Estrema o superiore. Velocista : Termina la storia principale in massimo 8 ore.

: Termina la storia principale in massimo 8 ore. Frugale : Termina la storia principale senza usare oggetti curativi.

: Termina la storia principale senza usare oggetti curativi. Minimalista : Termina la storia principale usando solo coltelli e pistole (esclusi determinati scontri).

: Termina la storia principale usando solo coltelli e pistole (esclusi determinati scontri). Asociale: Termina la storia principale senza mai interagire con il mercante.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Resident Evil 4 Remake: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le quattro statuette d’oro:

Morir es morir : Sconfiggi Osmund Saddler.

: Sconfiggi Osmund Saddler. Investigatore provetto S+ : Termina la storia principale in modalità Estrema con valutazione S+.

: Termina la storia principale in modalità Estrema con valutazione S+. Agente imbattibile : Termina la storia principale in modalità Professionista.

: Termina la storia principale in modalità Professionista. Occhio di lince: Ottieni la valutazione S in tutti i livelli al poligono di tiro.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Resident Evil 4 Remake:

Bingo: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Resident Evil 4 Remake. Fateci sapere se acquisterete il gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!