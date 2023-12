Furiosa: ecco il trailer del prequel di Mad Max Fury Road

Il primo trailer di Furiosa è finalmente disponibile online, condiviso da Warner Bros su tutti i suoi account social, si tratta del film prequel del pluripremiato Mad Max Fury Road, che narra le vicende della protagonista Furiosa

Lo aspettavamo da tempo, ma finalmente è qui. Dopo il grande successo di Mad Max Fury Road di George Miller, con numerosi premi Oscar nell’annata del 2016, arriva Furiosa, il prequel con protagonisti Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, che dopo questo film tornerà in Thor 5 con toni più dark e un nuovo regista. Il film è ambientato ben 45 anni dopo il collasso globale. Charlize Tharon, che ha interpretato Furiosa nel precedente film, non sarà presente. Parlerà della storia di Furiosa e di come venne strappata via dalla sua famiglia e dalla sua terra e cercherà il modo di tornare a casa e, come sappiamo, ci riuscirà solo molti anni dopo, quando incontrerà Max Rockatansky. Alla regia torna George Miller, il capostipite del genere post-apocalittico e che ha reinventato il genere.

Un Chris Hemsworth folle nel trailer di Furiosa

Il trailer è pompato al massimo, già ricco di scene d’azione ed esplosioni. Una Anya Taylor-Joy affascinante tanto quanto la versione più matura di Furiosa interpretata da Charlize Tharon e il villain di Chris Hemsworth è a dir poco folle e già si sente odore di un grande carisma, d’altronde l’attore australiano ha dimostrato di lavorare in maniera magistrale quando interpreta i villain. Diversamente da come si pensava, Hemsworth non interpreterà il giovane Immortan Joe, che possiamo vedere nel trailer, ma un nuovo personaggio: Dementus. L’attore ha parlato del suo personaggio al palco del CCXP di San Paolo, al fianco della protagonista Anya Taylor-Joy, specificando quanto sia pericoloso.

È una persona complicata. Molto violenta, instabile, brutale, nata nelle Wasteland, il mondo in cui la saga di Mad Max è ambientata. È il prodotto del suo ambiente, nato in un posto dove o uccidi, o vieni ucciso. Ha imparato a governare con il pugno di ferro. Ha carisma, ma è molto manipolatorio.

Il film è ambientato 15 anni prima di Mad Max Fury Road del 2015, il quarto capitolo della saga iniziata nel 1979 col primo capitolo Interceptor, con Mel Gibson nei panni del protagonista. La saga è diventata un cult del cinema, tanto che saghe altrettanto famose come Terminator o anche il manga e anime di Ken Il Guerriero hanno preso ispirazione dal capolavoro di George Miller.

La sinossi del film

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata via dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclistiguidati dal Signore della Guerra: Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immotan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere i mezzi insieme per trovare la strada di casa.

La data del film è fissata per il 23 maggio 2024, data che fa pensare che ci sarà un’anteprima al Festival di Cannes. George Miller è un maestro del cinema e non ha mai sbagliato una virgola con la saga di Mad Max, ecco perché siamo entusiasti di addentrarci nuovamente nelle Terre Desolate! Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le news dal mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.