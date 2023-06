Festival di Cannes 2024: le date della nuova edizione

Il Festival di Cannes è appena finito, eppure già si sta parlando dell’edizione 2024. Scopriamo le date della manifestazione

Il 76° Festival di Cannes si è appena concluso, tra numerose personalità di spicco del mondo del cinema, sono state molte le pellicole che hanno colpito nel cuore degli spettatori e della giuria. Anche se l’Italia non è riuscita ad aggiudicarsi alcun premio, l’edizione 2023 ha permesso comunque al nostre Paese di portare in gara pellicole notevoli. L’entusiasmo per la kermesse appena passata non si è ancora spento, eppure già si parla della nuova edizione. È stato un recente tweet ad annunciare le date in cui si svolgerà il Festival di Cannes 2024. “Save the Date. Appuntamento il prossimo anno per Cannes 2024” esordisce il tweet, per poi proseguire: “77esimo Festival di Cannes: Dal 14 al 25 maggio 2024. Appuntamento il prossimo anno per una nuova celebrazione del cinema internazionale!“.

Un’edizione da ricordare | Festival di Cannes 2024: ecco le date della nuova edizione

Chissà se la prossima edizione riuscirà a fare meglio di quella appena conclusa, liberatasi finalmente dal fardello della pandemia, che negli anni scorsi avevano limitato, e non poco, lo svolgimento della manifestazione. Questo è stato l’anno di Justine Triet, che ha conquistato la Palma d’Oro grazie al suo film Anatomie d’une chute. A Pham Thien An è andata invece la Caméra d’or, per il film L’albero delle farfalle d’oro. Merve Dizdar, con Kuru Otlar Ustune di Nuri Bilge Ceylan è stata premiata come Miglior attrice, mentre Koji Yakusho, con Perfect Days di Wim Wenders, si è aggiudicato il premio di Miglior attore. Sakamoto Yuji si è portato a casa il premio per la Miglior sceneggiatura, grazie a Monster di Kore-Eda Hirokazu. Il Premio della Giuria se l’è aggiudicato Kuolleet Lehdet, di Aki Kaurismaki, mentre la Miglior Regia è stata vinta da Tran Anh Hung. Menzione speciale anche per The Zone of Interest di Jonathan Glazer, che si è aggiudicato il Grand Premio.

