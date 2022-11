Battlefield 2042: arriva su Xbox Game Pass ed EA Play il 22 novembre

Finalmente abbiamo una data definitiva per l’arrivo di Battlefield 2042 su Xbox Game Pass ed EA Play, ovvero il 22 novembre

Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, ma ora possiamo dire che la notizia è stata resa ufficiale. La Electronic Arts, che tra una pistolettata e l’altra si dedica anche a titoli come It Takes Two, ha dunque confermato che Battlefield 2042 arriverà su Xbox Game Pass ed EA Play il prossimo 22 novembre! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine perché ci sono un altro paio di novità.

Battlefield 2042: ormai manca pochissimo

L’arrivo di Battlefield 2042 su Xbox Game Pass ed EA Play arriverà dunque in concomitanza con la Stagione 3, battezzata Escalation, che includerà una nuova mappa come Spearhead, persi nella selvaggia natura svedese, ed una carrellata di armi semi automatiche e ad alta tecnologia con cui crivellare di colpi gli avversari. Sempre la Electronic Arts ha poi dichiarato come il titolo potrà essere provato gratuitamente su Xbox (dall’1 al 4 dicembre), Steam (dall’1 al 5) e PlayStation (dal 16 al 23) come una sorta di piccolo regalo di Natale in anticipo.

Inoltre è stata aperta la beta per la versione Mobile del gioco, per dispositivi Android, e la sua pre registrazione. Lì i giocatori potranno trovare sia le modalità classiche, come Conquest e Rush, che mappe già viste nel terzo capitolo come Grand Bazaar e Noshahr Canals. Da non dimenticare poi che la Microsoft ha confermato gli altri giochi riscattabili su Xbox Game Pass come Dune: Spice Wars, Ghostlore, Lapin and Norco, Gungrave G.O.R.E., Sandstorm, Soccer Story e Warhammer 40.000: Darktide.

