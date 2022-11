Disney Plus: le principali uscite di dicembre

Siamo ancora nella prima metà di novembre, ma possiamo già andare a scoprire le principali uscite del mese di dicembre su Disney Plus

Dicembre significa Natale, ma anche tantissimi nuovi contenuti su Disney Plus. Dopo un novembre segnato da tante novità di spicco come il film Come per disincanto e le serie Reboot e Willow, anche dicembre sarà un mese ricco per gli utenti della piattaforma di streaming. Tra nuove serie e film da non perdere, andiamo a vedere tutti gli appuntamenti su Disney Plus fino a Natale.

Disney Plus: le uscite di dicembre

Uno dei contenuti più attesi che vedrà la luce nel mese di dicembre sulla piattaforma è sicuramente Black Panther Wakanda Forever, secondo capitolo delle avventure della Pantera Nera che affronta la morte del supereroe Marvel e omaggia il compianto Chadwick Boseman. Il film è disponibile nelle sale cinematografiche da mercoledì 9 novembre e, come di consueto, farà in un secondo momento il proprio debutto anche in streaming.

Oltre al film Marvel, altri appuntamenti da non perdere sono Diario di una Schiappa: La legge dei più grandi, secondo capitolo dei film basati sulla serie di libri di Jeff Kinney, uscito nel 2011 e in arrivo in streaming, e la serie Pentatonix: Around the World of the Holidays, che mette in mostra il famoso spettacolo canoro. Entrambe le produzioni usciranno sulla piattaforma il 2 dicembre.

Il 9 dicembre arriva invece il documentario Idina Menzel: Which Way to the Stage incentrato sulla famosa star del teatro e del cinema, vincitore del Tony Awards per la sua performance in Wicked. Sempre il 9 dicembre è anche il turno di Una notte al museo: Kahmunrah Rises Again, quarto capitolo della saga cinematografica, che stavolta uscirà però come film d’animazione e vedrà come protagonista Nick Daley, figlio di Larry, che ripercorre le orme del padre come guardiano notturno del museo.

Infine, il 14 dicembre esce l’attesissima serie de Il mistero dei templari col rilascio dei primi due episodi. Dicembre si chiude con Le pupille, corto di Alice Rohrwachter in uscita il 16 dicembre e con il remake teatrale di Encanto, disponibile dal 28 dicembre sulla piattaforma.

