Corsair: presentato il nuovo TBT200 Thunderbolt 4

Connettività Thunderbolt 4 affidabile e a portata di cavo con il nuovissimo dock TBT200 Thunderbolt 4 di CORSAIR

CORSAIR (CRSR), qui per maggiori info, è un’azienda leader nel mondo. Specializzata nello sviluppo e nella produzione a livello globale di componenti informatici e prodotti tecnologici ad alte prestazioni per gamer, creatori di contenuti e appassionati di PC. CORSAIR offre un ecosistema completo di prodotti compatibili tra loro. Dalle periferiche e dai pluripremiati componenti per PC, agli accessori per lo streaming di qualità professionale, all’illuminazione ambientale smart e ai servizi di coaching per e-sport. Per consentire a tutti, dai gamer occasionali ai professionisti dedicati, di dare sempre il meglio di sé. Nelle ultime ore, l’azienda ha presentato il suo nuovissimo dock TBT200 Thunderbolt 4.

Dettagli sul nuovo CORSAIR TBT200 Thunderboltn 4

CORSAIR (NASDAQ: CRSR), azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer e creatori di contenuti, oggi ha annunciato il lancio del dock CORSAIR TBT200 Thunderbolt 4. Questo offre una vasta gamma di opzioni di connettività per laptop, Mac, PC e Chromebook, il tutto tramite un unico cavo. Il dock TBT200 vanta addirittura quattro porte Thunderbolt 4 (inclusa una connessione host). Oltre ad innumerevoli altre opzioni di collegamento che includono le seguenti porte: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Ethernet da 2,5 Gbs, audio da 3,5 mm, USB Type- C e Type-A e molto altro. Il tutto racchiuso in un alloggiamento elegante in alluminio che si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania. Il dock TBT200 è perfetto sia per ottimizzare la connettività di qualsiasi postazione di lavoro, sia per creare setup minimali anche in presenza delle configurazioni più ambiziose. Semplificando quindi la gestione di cablaggi anche in presenza delle configurazioni più complesse.

Tecnlogia Thunderbolt 4

Grazie alla tecnologia Thunderbolt 4, il dock TBT200 offre ancora più opzioni di collegamento per i laptop ed i PC di ultima generazione, letteralmente mediante un unico cavo. Oltre a condividere la stessa larghezza di banda del suo predecessore a 40 Gbps, TBT200 offre una vasta gamma di nuove opzioni di collegamento. Supportando fino a 3 dispositivi Thunderbolt collegati simultaneamente. Gli utenti possono quindi scegliere di collegare i propri schermi utilizzando la combinazione HDMI 2.0 o DisplayPort. Oppure tramite gli adattatori da USB Type-C a DisplayPort e da USB Type-C a HDMI inclusi. Che supportano una vasta serie di hardware, dalle TV 4K agli schermi di livello professionale.

Non solo le quattro porte Thunderbolt 4, che ti consentono di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi Thunderbolt contemporaneamente. Il TBT200 offre inoltre una vasta gamma di connessioni, per collegare praticamente qualsiasi dispositivo o periferica preesistente. 3 porte USB Type-A (con larghezza di banda combinata fino a 10 Gbps), 1 porta USB Type-C, un jack audio combinato da 3,5 mm, una porta Ethernet da 2,5Gb ed un lettore scheda SD UHS-II 4.0. Tutte queste componenti consentono di gestire anche i più esigenti dispositivi professionali.

Design

Il TBT200 fornisce fino a 96 W di alimentazione host, per garantire le massime prestazioni anche per i laptop professionali ad alto consumo. O ancora per caricare simultaneamente una vasta serie di dispositivi grazie alla tecnologia di ricarica smart. Alloggiato un case in alluminio dal design minimalista che include uno slot Kensington Security. Il TBT200 si adatta facilmente anche alle postazioni più complesse ed è compatibile con i sistemi Windows, Mac, e Chromebook. Inclusi software quali la utility Thunderbolt Dock, Apple SuperDrive e Keyboard sul Mac.

Nella giornata odierna è stato anche annunciato l’aggiornamento del dock TBT100 DP Thunderbolt 3. Questo mantiene lo stesso fattore di forma, lo stesso design e le stesse funzionalità che hanno reso celebre il TBT100. Il nuovo modello TBT100 DP aggiunge due porte DisplayPort 1.4, ognuna in grado di supportare uno schermo 4K60. TBT100 DP vanta inoltre una larghezza di banda di 40 Gbps propria della tecnologia Thunderbolt 3 ed una vasta gamma di opzioni di collegamento. Queste includono Gigabit Ethernet, un lettore scheda SD UHS-II, 2 porte USB Type-C SuperSpeed da 10 Gbps e potenza di alimentazione fino a 85 W. Mettendo quindi a disposizione di ogni utente una gamma completa di porte per collegare un laptop oppure un PC tramite la tecnologia Thunderbolt 3.

Se per la tua postazione di lavoro hai bisogno di soluzioni di connettività flessibili sai cosa scegliere. Sia la tecnologia Thunderbolt 4 che quella Thunderbolt 3 supportate dalle soluzioni dock CORSAIR sono in grado di offrirti prestazioni straordinarie, Per gestire tutta la tua configurazione tramite un unico cavo.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Il dock CORSAIR TBT100 DP Thunderbolt 3 è disponibile immediatamente nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. Il dock CORSAIR TBT200 Thunderbolt 4 sarà disponibile nei punti vendita nel negozio online CORSAIR agli inizi di Dicembre.

I dock TBT200 e TBT100 DP sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR. Per i prezzi aggiornati del TBT200 e del TBT100 DP, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo dock TBT200 Thunderbolt 4 di CORSAIR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).