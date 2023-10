Disney, Wish: uscita, cast, trailer e tutto ciò che sappiamo!

Tutto ciò che c’è da sapere su Wish: il nuovo film d’animazione di casa Disney è in uscita nelle sale cinematografiche a partire dal 21 dicembre 2023

L’instancabile Disney non si ferma neppure davanti all’innegabile crisi e il 21 dicembre 2023 è in arrivo nei cinema di tutto il mondo la sua ultima fatica: Wish, co-diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. Entrambi i registi non sono nuovi nella casa di Topolino. Infatti hanno entrambi diretto lungometraggi piuttosto recenti della collezione Disneyana. Wish sarà il 62° lungometraggio animato della Walt Disney Animation Studios. Jennifer Lee e Allison Moore si sono occupate della sceneggiatura, insieme a Chris Buck. Il film è prodotto da Peter De Vecho e coprodotto da Juan Pablo Reyes. I produttori esecutivi sono Jennifer Lee e Allison Moore.

Trama e ispirazione puramente Disney per Wish, il nuovo film in uscita

Pare che la nuova pellicola d’animazione sia parzialmente ispirata alla canzone Disney When You Wish Upon a Star scritta per la colonna sonora del classico d’animazione Pinocchio del 1940. La trama racconta di Asha, un’arguta idealista che esprime un desiderio con così tanta potenza che viene poi esaudito da una forza cosmica, una piccola sfera di illimitata energia di nome Star. Insieme, Asha e Star dovranno affrontare Re Magnifico, sovrano di Rosas, per salvare la propria comunità e mostrare al mondo che la forza di volontà di una singola persona, se connessa con la magia delle stelle, ha la possibilità di fare accadere cose meravigliose.

Asha avrà la voce dell’attrice Ariana DeBose, il Magnifico sarà doppiato da Chris Pine, mentre Valentino, la capretta parlante di Asha avrà la voce di Alan Tudyk. Le musiche originali del film sono del compositore Dave Metzger. Sono incluse canzoni originali della nominata ai Grammy Awards Julia Michaels e del produttore, cantautore e musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice.

E voi siete curiosi di vedere Wish, il nuovo film Disney in uscita a dicembre? Non vi resta che attendere il 21 Dicembre! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it! E se volete approfittare di uno sconto incredibile sull’abbonamento annuale di Disney Plus, trovate tutte le informazioni nel nostro articolo dedicato, cliccate qui!

