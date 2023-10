La crisi della Disney dopo i flop al botteghino

Nell’ultimo anno la Disney non sta riuscendo a reggere il successo degli anni precedenti, anzi si può dire che stia attraversando una vera e propria crisi

Bob Iger, il CEO di Disney si dice “esausto e sopraffatto” proprio a causa dei diversi flop al botteghino che si sono succeduti quest’anno. Nel 2023, infatti, la Disney ha registrato dei veri e propri flop, cosa che la casa di Topolino non vedeva da diversi anni. I rapporti riportano che l’azienda di Walt Disney abbia perso circa 900 milioni di dollari a causa di numerosi film che non si sono rivelati essere all’altezza delle aspettative. Bob Iger è, infatti, tornato in servizio nel novembre scorso proprio al fine di salvare l’azienda che sta veramente facendo fatica a reggere il peso delle problematiche della multinazionale, le quali includono: una diminuzione di abbonati alla piattaforma streaming Disney+, una riduzione delle visite ai parchi a tema Disney World e i recenti fallimenti al botteghino.

Le false speranze della Disney per uscire dalla crisi

All’inizio dell’anno la Disney aveva messo un programma una serie di film che facevano ben sperare: Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il remake live-action de La Sirenetta ed il film d’animazione Elemental.

Peccato che la grande maggioranza di questi film si è rivelata essere una delusione al botteghino. Infatti tutti questi film hanno ricevuto recensioni miste o negative da parte del pubblico, quanto da parte della critica, cosa che ha scoraggiato coloro i quali non si erano ancora recati in sala a vederli dal vivo. È anche probabile che con i titoli sopracitati si sia creata una specie di saturazione del pubblico, che si annoia a vedere sempre gli stessi personaggi e le stesse storie riportate su schermo anche se in un contesto diverso. Vedremo se nei prossimi mesi Disney riuscirà a risolvere questa crisi grazie ai film già pianificati per l’inverno.

