Leica: due nuovi obiettivi grandangolari SL

Leica presenta due nuovi obiettivi ultragrandangolari per il sistema SL, si tratta di Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH e Leica Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH, scopriamoli insieme!

Leica presenta due nuovi obiettivi ultragrandangolari, per il sistema SL, di tratta di Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH e il Leica Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH. Questi obiettivi sono realizzati per soddisfare i più rigorosi standard fotografici, in modo da poterti concentrare esclusivamente sulla cattura del soggetto senza timori per la resa ottica.

Gli obiettivi SL con attacco a baionetta L-Mount forniscono una qualità dell’immagine senza pari per foto e filmati, con la praticità di un design compatto, tipico del sistema Leica. Le loro sofisticate tecnologie si basano sempre su un’idea semplice ma fondamentale: supportare il lavoro dei creativi con il massimo livello di qualità. Gli obiettivi APO del sistema SL, di cui questo nuovissimo appena presentato, rappresentano i più elevati standard di qualità dell’immagine e robustezza.

Leica: due nuovi obiettivi SL | Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH

Il Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2,8 ASPH è il primo obiettivo SL con una lunghezza focale di 14 mm e introduce nella gamma SL uno zoom supergrandangolare versatile e veloce. Progettato con 18 elementi, di cui tre asferici, distribuiti in 13 gruppi, annulla magistralmente le distorsioni e le aberrazioni cromatiche, offrendo immagini e video di qualità eccellente a qualsiasi apertura e lunghezza focale.

La sua gamma di applicazioni spazia dalle riprese di architettura e interni alla fotografia di strada, astro e paesaggio. Il paraluce integrato in metallo non solo riduce al minimo i bagliori indesiderati, ma funge anche da scudo protettivo per l’obiettivo frontale fortemente curvo. Inoltre, un supporto integrato nell’attacco a baionetta consente l’utilizzo di filtri.

Caratteristiche tecniche

Particolarmente adatto per paesaggi, architettura, interni, street e astrofotografia

Campo di lavoro da 0,28 m a ∞

Alloggiamento in alluminio completamente metallico

Paraluce e copriobiettivo in metallo integrati

Rivestimento AquaDura per la protezione da polvere e spruzzi per l’utilizzo nella fotografia quotidiana in condizioni estreme

Scala maggiore: 14 mm: 1:11,4 │ 24 mm: 1:7,4

Lunghezza: 131 mm, Peso: 855 g

Baionetta con attacco a L

Leica: due nuovi obiettivi SL | Leica Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH

Primo obiettivo APO al mondo con una lunghezza focale di 21 mm con il suo ampio angolo di visione offre prospettive straordinarie e assicura dettagli finissimi. Fedele alla tradizione degli obiettivi APO Leica, offre un contrasto eccezionale anche quando l’illuminazione non è ideale, schiudendo possibilità creative attraverso il controllo esatto della messa a fuoco e del bokeh. Tonalità naturali della pelle, sfumature morbide e nitidezza da un angolo all’altro sono la norma per gli obiettivi Leica APO. Hanno tutto ciò di cui un fotografo esigente ha bisogno, tanto nelle riprese di paesaggi, interni e architettura quanto in quelle di fotogiornalismo o nei set più accurati in studio.

Con 14 lenti (3 delle quali asferiche) progettate con competenze uniche e disposte in 11 gruppi, questo obiettivo offre prestazioni di altissimo livello già a partire dalla massima apertura. Ciò che lo distingue è la sua correzione apocromatica, che lo rende il primo obiettivo APO da 21 mm al mondo progettato per fotocamere full frame. Per eliminare l’aberrazione cromatica, la maggior parte degli elementi ottici sono realizzati con uno speciale vetro appositamente realizzato, caratterizzato da dispersione parziale anomala. Questo è reso possibile da tecniche di produzione all’avanguardia e lavorazioni particolarmente sofisticate.

Caratteristiche tecniche