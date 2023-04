Star Wars: il trailer della serie animata Young Jedi Adventures

Arriverà il 4 maggio su Disney+ Star Wars: Young Jedi Adventures, la nuova serie animata ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, della quale è stato pubblicato il trailer

Young Jedi Adventures è una nuova serie animata ambientata nell’universo di Star Wars, incentrata su un gruppo di giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza. In occasione dello Star Wars Celebration 2023 è stato diffuso il trailer italiano ufficiale di Star Wars: Young Jedi Adventures che arriverà il 4 maggio su Disney+. Come si può capire dal titolo è indirizzata a una fascia di pubblico più giovane. Ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, la serie animata segue i giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le abilità necessarie per diventare Jedi.

Il trailer di Star Wars: Young Jedy Adventures

Star Wars: Young Jedi Adventures vede tra le voci nella versione originale Jamaal Avery Jr. (Kai Brightstar), Juliet Donenfeld (Lys Solay), Dee Bradley Baker (Nubs), Emma Berman (Nash Durango), Jonathan Lipow (RJ-83), Piot Michael (Maestro Yoda), Trey Murphy (Taborr Val Dorn) e Nasim Pedrad (Master Zia). Prodotta da Lucasfilm per Disney+, Star Wars: Young Jedi Adventures vede tra gli executive producer James Waugh, Jacqui Lopez e Josh Rimes di Lucasfilm. Michael Olson (Puppy Dog Pals) è showrunner ed executive producer; Elliot M. Bour (Elena di Avalor) è regista supervisore e co-produttore; Jeannine Hodson (Puppy Dog Pals) è produttrice e Lamont Magee (Black Lightning) è consulting producer. La serie animata si pone sulla scia del revival del franchise, dovuto anche alla serie di punto del catalogo Disney+ The Mandalorian, del quale è in corso la terza stagione ed è attesa anche una quarta. Restate sintonizzati con noi di tuttotek per tutte le novità a tema film e serie tv… e non solo!

