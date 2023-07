Ormai è certo, Dune 3 si farà. La conferma di una trilogia arriverebbe direttamente dal regista Denis Villeneuve

Mentre ci si prepara all’attesissima uscita di Dune – Parte Due, un’altra buona notizia è trapelata direttamente dai vertici della produzione. Il regista Denis Villeneuve ha dato ottime notizie ai fan, confermando non solo che Dune diverrà una trilogia, ma che il capitolo 3 è già in fase di sviluppo.

Nuovo progetto in arrivo | Dune: confermato il capitolo 3

Anche Deadline si è espresso riguardo la conferma di un nuovo, terzo capitolo. Il sito ha riportato infatti che un continuo a Dune 2, era già stato messo in cantiere tempo fa, allo scopo di creare una trilogia. Deadline non è il solo ad aver confermato questa versione, anche World of Reel si è soffermato sulla notizia, sostenendo che “Questo è ciò che dice Denis, questo è il piano!”

Del resto, erano in molti a credere che il regista fosse intenzionato a proseguire nella realizzazione di questo progetto. Questo anche grazie alle sue dichiarazioni passate: “Ho sempre visto che poteva esserci una trilogia, poi vedremo. Sono anni di lavoro, non riesco a pensare di andare oltre”.

In attesa del secondo capitolo

Gli appassionati della saga possono dunque dormire sonni tranquilli, perché l’adattamento, tratto dai romanzi di Frank Herbert, continuerà. Il secondo capitolo è stato già anticipato da un trailer, pubblicato da Warner Bros. Villeneuve è inoltre al lavoro su una serie tv, Dune: The Sisterhood, scritta da Jon Spaihts, che avrà al centro della narrazione le Bene Gesserit, un ordine di donne in grado di controllare l’organizzazione politica grazie a grandi capacità di controllo di corpo e mente.

Ricordiamo che il secondo capitolo di Dune arriverà nelle sale il 1° novembre 2023 e vedrà il ritorno di Timothée Chalamet, nei panni di Paul Atreides e di Zendaya, in quelli di Chani. Per ora le notizie in nostro possesso finiscono qui, ma non vediamo l’ora di capire quali saranno i prossimi sviluppi, e ovviamente, farveli sapere!

