Recensione Fritz!Rpeater 100: un ripetitore multifuzione

In questo articolo vedremo la recensione del Fritz!Rpeater 100, Un sistema in grado di migliorare la potenza del segnale WI-FI ma non solo!

Il Fritz Dect 100 di AVM è un prodotto versatile e affidabile per l’estensione della rete WiFi. Durante i test, è stato dimostrato che la sua efficacia si amplifica se utilizzato in combinazione con il modem/router Fritz 7530AX di AVM, il quale crea un ecosistema ottimizzato per una copertura WiFi completa in ogni angolo della casa.

Packaging e design | Recensione Fritz!Repeater 100

Il packaging del Fritz Dect 100 è ben progettato e resistente, il prodotto è contenuto in una scatola che include il ripetitore WiFi, un manuale utente e un cavo di alimentazione. L’imballaggio è facile da aprire e presenta una buona presentazione del prodotto. La qualità dei materiali utilizzati è elevata, trasmettendo la sensazione di un prodotto robusto e di qualità.

Il Fritz Repeater 100 di AVM è un dispositivo moderno ed esteticamente piacevole, caratterizzato da un design semplice ma elegante. Il dispositivo ha una forma compatta e squadrata, con dimensioni di circa 7,5 cm x 7,5 cm x 6,8 cm e un peso di circa 129 grammi. Grazie alla sua forma compatta, può essere facilmente posizionato ovunque in casa, sia che si scelga di appoggiarlo su un ripiano o di fissarlo alla parete con l’apposito supporto incluso nella confezione.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati nella sua realizzazione, il Fritz Repeater 100 è costruito con plastiche di alta qualità. Esse gli conferiscono un piacevole tocco. La finitura lucida nera sulla parte superiore del dispositivo gli dona un aspetto elegante e discreto, mentre i lati e la parte inferiore sono in plastica opaca. Il design pulito e minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento senza destare distrazioni.

In generale, la costruzione del Fritz Repeater 100 è solida e resistente. Dando l’impressione di un prodotto di qualità che può durare nel tempo. La qualità dei materiali e del design conferiscono al dispositivo un aspetto professionale e affidabile.

Configurazioni e test di utilizzo | Recensione Fritz!Repeater 100

La configurazione del Fritz Dect 100 è molto semplice e veloce grazie all’app mobile AVM Fritz. Infatti è l’app che guida l’utente attraverso un processo di installazione guidato e intuitivo. Una volta configurato, il ripetitore ha dimostrato di essere molto efficace nell’estendere la copertura del segnale WiFi, permettendo una connessione stabile e affidabile in ogni stanza della casa.

Inoltre, durante i test, si è notato un notevole miglioramento della portata del segnale WiFi in combinazione con il modem/router Fritz 7530AX di AVM. La connessione è stata costantemente stabile e affidabile in ogni angolo della casa, senza interruzioni o cadute di velocità.

Il Fritz Dect 100 è dotato di un’interfaccia utente intuitiva e pratica che consente di monitorare e controllare la connessione in tempo reale. È possibile visualizzare i dispositivi connessi, la velocità di download e upload e la qualità del segnale WiFi. Questa funzione è particolarmente utile per coloro che desiderano monitorare e ottimizzare la loro connessione WiFi in tempo reale.

Vediamo qualche specifica tecnica

In termini di specifiche tecniche, il Fritz Dect 100 supporta le frequenze WiFi 2,4 GHz e 5 GHz e ha una velocità di trasmissione dati di 866 Mbps. Inoltre, il ripetitore dispone di una funzione di autodetect che regola automaticamente la potenza del segnale in base alle esigenze della connessione, garantendo una connessione veloce e stabile in ogni situazione.

Infine, è importante sottolineare che il Fritz Dect 100 può essere utile per migliorare l’utilizzo di un cordless o di un video cordless AVM. Anche se non abbiamo avuto modo di testare questo aspetto in dettaglio. In sintesi, il Fritz Dect 100 è un prodotto eccellente che offre una soluzione affidabile e facile da usare per estendere la copertura del segnale WiFi. Se abbinato al modem/router Fritz 7530AX di AVM, crea un ecosistema ottimizzato per una copertura WiFi completa in ogni angolo della casa.

Chi doverebbe acquistare questo Repetear?

In generale, il Fritz Repeater 100 prodotto da AVM è un dispositivo di alta qualità e affidabile. Può essere utilizzato per estendere la copertura del segnale WiFi in casa o in ufficio. Il design del dispositivo è elegante e semplice, con materiali di alta qualità e una costruzione robusta che gli conferiscono un aspetto professionale e attraente.

Uno dei vantaggi del Fritz Repeater 100 è la sua facilità di configurazione tramite l’app mobile AVM Fritz, che guida l’utente attraverso un processo di installazione intuitivo e guidato. Inoltre, il dispositivo può essere posizionato ovunque nella casa, appoggiandolo su un ripiano o fissandolo alla parete con il supporto incluso nella confezione, e garantisce una connessione stabile e affidabile in ogni angolo della casa, senza interruzioni o cadute di velocità.

Tuttavia, è importante notare che il Fritz Repeater 100 supporta solo le frequenze WiFi 2,4 GHz e 5 GHz. Inoltre ha una velocità massima di trasmissione dati di 866 Mbps. Questo potrebbe non essere sufficiente per gli utenti che richiedono una connessione WiFi ad alta velocità, come ad esempio per lo streaming di video 4K o per il gaming online.

In sintesi, se sei alla ricerca di un dispositivo di alta qualità e affidabile per estendere la copertura del segnale WiFi in casa o in ufficio, il Fritz Repeater 100 di AVM potrebbe essere la soluzione ideale. Tuttavia, se hai bisogno di una connessione WiFi ad alta velocità per attività come lo streaming di video 4K o il gaming online, potrebbe essere necessario optare per un dispositivo con specifiche tecniche più avanzate.