Dopo anni di attesa, Takeshi’s Castle sta per tornare su Prime Video. Scopriamo il trailer e la data d’uscita di questo reboot

Ci sono, nella storia della televisione, programmi impossibili da dimenticare, uno di questi è sicuramente Takeshi’s Castle; il game show giapponese che ha tenuto incollati alla televisione milioni di italiani nei primi anni 2000. Ora, dopo una lunghissima attesa, sembra proprio che Prime Video abbia intenzione di riproporre l’iconico programma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il trailer e la data d’uscita della nuova edizione| Takeshi’s Castle: il reboot dell’indimenticabile game play sbarca su Prime Video

Nel marzo 2022, dopo anni in cui si chiedeva a gran voce il suo ritorno, la notizia tanto attesa: una nuova edizione di Takeshi’s Castle stava per arrivare. Ora finalmente, a distanza di più di un anno, sappiamo quale sarà la data d’uscita e abbiamo la possibilità di vedere alcune piccole anticipazioni, date dal trailer. Non è ancora chiaro se le nuove puntate mostreranno giochi e seguiranno una struttura in tutto e per tutto simile alle precedenti edizioni, ma possiamo ben sperare, viste le scene mostrate proprio nel trailer. Nel video viene infatti mostrato un ambiente di gioco coloratissimo, dove molti giocatori sono intenti a superare le diverse prove, ad un primo sguardo molto simili, se non identiche a quelle originali.

Le nuove puntate vedranno inoltre il ritorno di Takeshi Kitano, ideatore del game show. Il regista e attore è molto celebre nel panorama giapponese. Oltre ad essere autore delle prime edizioni, Kitano è anche presente fisicamente nel gioco, proprio nei panni dell’antagonista, il conte Takeshi, che i giocatori devono in tutti i modi sconfiggere per arrivare alla vittoria, pari ad 1 milione di yen. Le nuove puntate saranno disponibili su Prime Video, a partire dal 21 aprile.

Un programma indimenticabile

Sono in molti a ricordare con nostalgia le sfide che si susseguivano una dopo l’altra e che vedevano cadere, in inciampi ed errori tragicomici, i 100 partecipanti pronti a mettersi in gioco con prove di resistenza sempre più divertenti e disparate. Al loro fianco il Generale Tani, loro alleato e sovrintendente di ogni sfida, ma anche molti altri personaggi bizzarri, che avevano l’obiettivo di infastidire i giocatori e farli perdere. I concorrenti “sopravvissuti” a tutti i game avevano l’opportunità di arrivare alla sfida finale, al cospetto di Takeshi e i suoi scagnozzi. Lo scopo? Conquistare il suo castello a suon di pistole laser, in groppa a curiosi carri armati.

Takeshi’s Castle, che nel suo Paese d’origine, il Giappone, andò in onda dal maggio 1986 all’ aprile 1989, ottenne anche in Italia un incredibile successo. Questo grazie anche al suo tono divertente e sopra le righe. Trasmesso sui canali Rete 7, K2, Boing e Cartoon Network, nel nostro Paese il titolo originale non era Takeshi’s Castle, bensì Mai dire Banzai ed era commentato da personaggi come Lillo e Greg, Germana Pasquero, Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Ci auguriamo che le nuove puntate possano riportare in auge questo programma indimenticabile, esportato in ben 150 Paesi. E voi, siete tra coloro che non vedono l’ora di rivedere questo bizzarro game show?

