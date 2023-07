Martin Scorsese: la top 10 dei suoi migliori film

Quali sono i dieci migliori film del prolifico Martin Scorsese? Ve lo diciamo in questa nostra classifica

Nonni emigrati italiani il cui cognome è stato erroneamente trascritto da Scozzese a Scorsese, nel 1942 nasce in un quartiere del Queens Martin, il predestinato della famiglia. Le origini povere hanno messo in pericolo la sua nascita artistica, ma dopo una fallimentare esperienza come prete Scorsese ha avuto la possibilità di mettersi in mostra come regista di alto livello. Dopo i primi successi dagli anni 70 non si è praticamente mai fermato, continuando a sfornare grandi successi di pubblico e critica per mezzo secolo.

Ovviamente a causa del numero elevatissimo di film di alto livello firmati da Martin Scorsese è difficile trovare i dieci migliori. In questa lista proviamo a tenere conto dei più significativi per la sua carriera e la storia del cinema.

10. Taxi Driver | I migliori film di Martin Scorsese

Uno dei film più significativi e riconoscibili della storia del cinema. La celebre frase “Stai parlando come me?” è conosciuta da praticamente chiunque nel mondo. Robert de Niro nei panni di Travis Bickle performa una delle interpretazioni migliori della sua carriera. In questo film Scorsese esplora la solitudine umana attraverso un viaggio introspettivo del protagonista, reduce dal Vietnam, incapace di integrarsi nella società e sempre più emarginato. Soffrendo di insonnia, Travis, si fa assumere come taxista nel turno di notte, venendo a patti con il suo lato oscuro e con quello della città di New York.

Il film, vincitore della palma d’oro al festival di Cannes, ricevette 4 nomination all’Oscar, senza vincerne alcuno: miglior film, miglior attore protagonista Robert de Niro, miglior attrice non protagonista, l’esordiente Jodie Foster, miglior colonna sonora, eseguita da Bernard Hermann. Pur rimanendo a mani vuote, Taxi Driver è uno dei film più riusciti e celebrati di Scorsese, fonte di ispirazione per molte pellicole a venire e consacrazione per il regista dopo il successo di critica di Mean Streets del 1973. Lo stesso Scorsese appare anche in un cameo di Taxi Driver.

9. Toro scatenato | I migliori film di Martin Scorsese

Ancora una volta Robert de Niro come protagonista, che in questo caso porta a casa la statuetta degli Academy in virtù di una interpretazione immensa. Per il ruolo, infatti, DeNiro imparò a tirare di boxe (con gli incontri che sono tra i più realistici mai girato) e per la seconda parte della vita di Jake LaMotta, ingrassò di svariati kili. Il film segna anche l’inizio della collaborazione di un altro attore feticcio di Scorsese, Joe Pesci.

La storia riguarda il pugile italo americano Jake LaMotta che viene raccontata attraverso l’uso del bianco e nero, forse a sottolineare la dualità del protagonista. LaMotta, peso medio della boxe a stelle e strisce, compie la classica ascesa e caduta dell’eroe, passando dall’essere campione di categoria ad un stato di paranoia che lo allontanerà da tutti i suoi cari. Caduto in disgrazia, finisce anche in prigione con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. Ridotto al lastrico e visibilmente ingrassato si troverà costretto ad esibirsi nei locali con numeri di cabaret.

8. Cape Fear | I migliori film di Martin Scorsese

Remake del film omonimo del 1962, con Gregory Peck e Robert Mitchum (che qui compaiono in piccole parti), tratto da un romanzo di Jhon D. MacDonald, il film è una storia di vendetta ma, in questo caso, il protagonista positivo subisce il desiderio di rivalsa da parte del villain. Robert De Niro è Max Cady, criminale che dopo 14 anni di carcere viene rilasciato dal penitenziario in cui stava scontando la sua pena, si mette alla ricerca dell’avvocato Sam Bowden, interpretato da Nick Nolte: questi, infatti, era stato il suo difensore in un processo per stupro nel 1977 ma, secondo Cady, l’avvocato non aveva fatto tutto quello che poteva per scagionarlo. Le mire dell’ex carcerato si rivolgono verso la figlia minorenne di Bowden interpretata da Juliette Lewis e la moglie, che ha il volto di Jassica Lange. Costretto alla fuga Bowden e famiglia si ritireranno nella località di Cape Fear, dove si svolgerà l’atto conclusivo di questo thriller cupo ed avvincente.

De Niro, per prepararsi al ruolo, spese 5 mila dollari per farsi rovinare i denti e al termine delle riprese, ne spese altri 20 mila per farseli sistemare. Questo ed altri sacrifici fisici per la preparazione al ruolo fruttarono a De Niro un’altra nominations all’Oscar, insieme a quella per Juliette Lewis, ma nessuno dei due portò a casa l’ambita statuetta. Famosa è l’introduzione del personaggio di Cady, ripresa poi anche da I Simpson per il personaggio di Telespalla Bob.

7. Quei bravi ragazzi | I migliori film di Martin Scorsese

Henry Hill, interpretato dal compianto Ray Liotta, è il protagonista dell’epopea gangster che percorre la sua carriera criminale, dal giovane garzone al soldo della mafia a vero e proprio gangster. Tratto dal romanzo Il delitto paga bene di Nicholas Pileggi, autore anche della sceneggiatura del film, anche qui siamo alle prese con una parabola di ascesa e caduta, e il protagonista, messo alle corde dall’FBI, si troverà costretto al tradimento per la sopravvivenza.

Questa pellicola, nel corso degli anni ha subito diverse critiche in quanto colpevole, secondo alcuni, di essere tropo indulgente nei confronti della criminalità organizzata. Seguendo l’evoluzione dei personaggi, e la loro fine, si capisce come il messaggio del film sia che il crimine non paga. Oltre a Ray Liotta nel film troviamo i due sodali Robert De Niro e Joe Pesci, interpreti dei gangster compagni di crimine di Henry. Il film ricevette 6 nominations all’Oscar (miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior montaggio, miglio sceneggiatura non originale) portando a casa solo una statuetta, quella per Joe Pesci come migliore attore non protagonista.

6. The Irishman | I migliori film di Martin Scorsese

Frank Sheeran è un veterano della Seconda Guerra Mondiale e un autista di camion quando incontra l’uomo del destino, Russell Bufalino, boss della mafia a Filadelfia, che vede in lui il tratto principale di un buon ufficiale: l’affidabilità. Russell è così fiero di Frank che lo presenta a Jimmy Hoffa, il capo del sindacato dei camionisti, più popolare di Elvis e dei Beatles messi insieme. Hoffa è vulcanico e brillante, calcolatore e stratega, ma anche affettuoso e seducente. Frank non è immune al suo carisma e diventa il suo guardiaspalle, il suo consigliere e, forse, il suo miglior amico.

Il viaggio di questi tre personaggi attraverso gli Stati Uniti e la Storia americana rappresenta il canto del cigno del regista, che mette in questa pellicola quarant’anni di esperienze. Che l’intento di Scorsese fosse quello di costruire un’anti Quei bravi ragazzi è dichiarato fin dal primo, magnifico piano sequenza, in cui la cinepresa si addentra lungo i corridoi di una casa di riposo fino a stanare Frank, ormai anziano e confinato ad una sedia a rotelle, che inizia il suo racconto in voce fuori campo per spiegare a noi e a se stesso la sua storia. Ancora una volta il tema portane è il sali e scendi di carriera di un gangster, attraverso l’ambientazione di un casinò, dove avidità, inganno e denaro regnano sovrani, rendendo la pellicola un’allegoria sulla desiderio di ricchezza dell’uomo.

5. Re per una notte | I migliori film di Martin Scorsese

Accolto tiepidamente agli inizi e rivalutato successivamente, il film intitolato in originale The King of Commedy rappresenta una satira, quanto mai attuale, sul mondo delle celebrità e sul rapporto con il pubblico. Il solito Robert De Niro interpreta Rupert Pupkin, aspirante comico, fan del presentatore Jerry Langford interpretato da Jerry Lewis, che una volta incontrato il suo idolo sprofonderà in una spirale di gelosia per il successo del presentatore, arrivando al culmine con un atto di violenza.

A rendere il finale poco ricevibile per il tempo è il fatto che l’atto di violenza perpetrato da Pupkin, invece di condannarlo, lo renderà una celebrità. Il film e il suo brogliaccio sono stati ripresi nel tempo da diverse altre opere, tra cui The Joker di Todd Phillips.

4. Gangs of New York | I migliori film di Martin Scorsese

Con questo film inizia la collaborazione con di Scorsese con Leonardo DiCaprio, erede di Robert De Niro. Il film racconta la nascita di New York attraverso la faida tra bande rivali nel quartiere dei Five Points. A giganteggiare in questo film non è però DiCaprio, ma Daniel Day Lewis, che interpreta Bill “il Macellaio” Cutting, villain del film. Gangs of New York gravita infatti intorno al carisma dell’attore irlandese.

Una storia di vendetta, in questo caso più ordinaria, che ricevette 11 nomination all’oscar, inclusa quella per miglio regia, quarta per Scorsese, restando però clamorosamente a secco di vittorie.

3. The Aviator | I migliori film di Martin Scorsese

Seconda collaborazione con DiCaprio e quinta nomination a miglior regia per Scorsese, anche qui senza vittoria. The Aviator racconta la storia di Howard Hughes, playboy, regista produttore e aviatore, uno degli uomini più influenti della sua epoca. Cate Blanchett interpreta l’attrice Katharine Hepburn, compagna di Hughes, e la sua straordinaria performance viene premiata con la statuetta d’oro. Tra le altre donne conquistate dal playboy ci sono Ava Gardner (interpretata da Kate Beckinsale) e Jean Harlow (Gwen Stefani). Il cast è arricchito da Alec Baldwin, Jude Law, William Dafoe e John C. Reilly.

Il film che è un viaggio nella testa di una delle grandi menti del ventesimo secolo, partendo dal raggiungimento del successo per arrivare alla follia che pervase Howard Hughes negli ultimi anni di vita, vissuti in totale isolamento e annichiliti da una pesante germofobia. Come per il precedente Gangs of New York il film ricevette 11 nomination, ma in questo caso le vittorie furono 5 (miglior attrice non protagonista, miglio fotografia, miglio scenografia, migliori costumi e miglior montaggio).

2. The Wolf of Wall Street | I migliori film di Martin Scorsese

Tratto dalla storia vera di Jordan Belford, The Wolf of Wall Street è un ritratto dissacrante del capitalismo sfrenato degli anni ’80. Un film che nonostante le tre ore di durata non stufa mai, merito di un ritmo incalzante e di una serie di situazioni assurde in cui i protagonisti si infilano ripetutamente grazie al consumo di innumerevoli tipi di stupefacenti.

Leonardo Di Caprio è il protagonista indiscusso con una performance eccezione, affiancato da Jonah Hill, Matthew McConaughey, e una Margot Robbie da perdere la testa. Altro grande successo per Scorsese che ottiene 5 nomination agli Oscar ma ancora una volta con zero vittorie, tra le quali quella a Di Caprio per il ruolo da protagonista e per il miglior film.

1. The Departed | I migliori film di Martin Scorsese

Al primo posto perché grazie a questo film Scorsese raggiunge finalmente l’agognato oscar alla miglior regia, che dopo 5 nomination arriva con questo remake del film di Hong Kong, Infernal e Affairs. The Departed è un thriller crime, con un testo ben orchestrato dalla sceneggiatura di William Monaghan. I due personaggi principali sono completamente sovrapponibili, e sono di fatto due facce della stessa medaglia, entrambe provengono dalla stessa estrazione sociale ma il percorso dei due, determinato dalle scelte fatte, si rivelerà diametralmente opposto, rendendo il confine tra il bene il male molto sottile.

L’immancabile Di Caprio presta il volto al benevolo agente sotto copertura Billy Costigan, mentre Matt Damon è il mafioso infiltrato nella polizia Collin Sullivan. Nel ricchissimo cast ci sono Jack Nicholson, il boss Frank Costello, Martin Sheen, capo della polizia, Mark Wahlberg, vice capo, Vera Farmiga, moglie di Sullivan e psicologa di Costigan e Alec Baldwin, capo dell’ FBI. Questo film rappresenta uno dei migliori successi di Scorsese, sia di pubblico che di critica, con 5 nomination e 4 vittorie agli Oscar (miglior film, miglio regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio).

Conclusioni

Vedere tutta la filmografia di Martin Scorsese è sicuramente impegnativo ma vale la pena quantomeno per l’impronta che il regista è sempre riuscito a dare ai suoi film. Accusato dalla critica di essere troppo commerciale, in realtà i suoi lavori mostrano un talento indiscutibile e un amore per il cinema e l’innovazione stilistica che ne hanno reso un protagonista negli ultimi decenni e per la storia. Fateci sapere cosa ne pensate di Martin Scorsese nei commenti e quali sono secondo voi i suoi migliori film.

