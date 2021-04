Migliori Soundbar economiche | Aprile 2021

Migliori Soundbar economiche. Ecco gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione per l’acquisto, e i migliori modelli sul mercato

Vi sarete sicuramente persi anche voi nei meandri delle innumerevoli proposte da parte di centinaia di brand di diverse Soundbar. Modelli, colori, potenze, subwoofer e chi più ne ha più ne metta.

In questa guida cercheremo di fare chiarezza, snocciolando tutti i vari aspetti. Partiremo dal chiederci perché è opportuno acquistarne una, poi andremo a capire quali sono gli aspetti e le caratteristiche da tenere in maggiore considerazione. Infine, per concludere in bellezza, analizzeremo nel dettaglio qualche modello specifico che ci ha particolarmente incuriosito.

Migliori Soundbar economiche: perché acquistarne una?

Innanzitutto è lecito chiedersi perché acquistare una Soundbar. In questo caso la risposta è abbastanza semplice. Questi prodotti sono dispositivi in grado di elevare in maniera importante la resa sonora del vostro TV. Come immagino saprete, i televisori, pur essendo dotati di un sistema audio proprietario, non sono in grado di competere con sistemi audio dedicati. Un dispositivo audio dedicato, infatti, oltre a garantire un livello sonoro decisamente più immersivo e convincente vi darà accesso a numerosi altri vantaggi.

Iniziamo col dire che quasi tutte le Soundbar di nuova generazione hanno la quasi totale compatibilità con tutti gli assistenti vocali sul mercato. Il telecomando, in questo modo, sarà solo un lontano ricordo. Molti sistemi audio dedicati, inoltre, supportano streaming audio wireless tramite Bluetooth. Sono anche dotate di HDMI ARC, del classico HDMI, del cavo ottico e di tantissimi altri ingressi. Sarà possibile inoltre collegate la Soundbar a tantissimi altri dispositivi già in vostro possesso e sarà quasi sicuramente un investimento utile e di cui difficilmente vi potrete pentire.

Per non parlare poi dell’audio. Molti dispositivi sono dotati di altoparlanti audio surround, subwoofer e molto altro al fine di garantire un’esperienza di qualità senza compromessi e senza un esborso economico eccessivo.

Migliori Soundbar economiche: a quali caratteristiche devo prestare attenzione?

È chiaro che chi si approccia all’acquisto di una Soundbar si trova spesso immerso in un mondo tanto bello quanto complicato e fuorviante. Ma non perdiamoci in ulteriori indugi e andiamo a vedere le caratteristiche da tenere particolarmente sotto occhio per scegliere al meglio il prodotto che fa per noi.

Numero di canali

Il numero di canali messo a disposizione è sicuramente la scelta iniziale. I modelli più basici sono quelli 2.0 nei quali troviamo solo il canale per l’altoparlante destro e sinistro. Vi sono poi i modelli 2.1 che contengono anche un subwoofer che affianca il segnale normale. Salendo fino al 3.1, 5.1 e 7.1. Dal 5.1 in poi, si entra nel mondo del surround.

Standard adottati

Un altro importante fattore di scelta sta negli standard adottati. Dolby Atmos per esempio è un sistema sviluppato da Dolby Laboratories per i cinema. Si tratta di uno standard però molto ambito e presente solo in modelli top di gamma.

Connettività e dimensioni

Conviene sempre scegliere delle Soundbar che per dimensioni complessive siano equilibrate ed oculate a quelle della TV e dell’ambiente circostante dove si intende posizionarle. Risulta poi importante la connettività, quindi la presenza o meno del Wi-Fi, l’integrazione o meno con Amazon Alexa o Google Home. Vi assicuriamo tuttavia che anche con budget ridotti, entro i 350€, potrete portarvi a casa un prodotto convincente e dalla sicura resa sonora.

Migliori Soundbar economiche: i modelli consigliati

Vediamo di seguito qualche modello da noi selezionato che ci ha davvero impressionato. Teniamo a sottolineare che non tutti i prodotti di seguito sono stati provati personalmente da tuttoteK. Si tratta comunque di prodotti di fascia bassa/media. Adatta quindi a tutti i portafogli, mantenendo uno standard di qualità elevato.

Panasonic SC-HTB488EGK

Un modello veramente apprezzato dai più. Un best-buy per molti. Si tratta di una soluzione veramente economica e performante. Si tratta di un sistema 2.1 con un cono di 16cm e 200W di potenza. Supporta Bluetooth, HDMI CEC e ha anche un ingresso audio digitale. Manca, ed è una delle poche pecche, l’ingresso AUX.

Vi sono disponibili cinque diverse equalizzazioni ed è possibile regolare in maniera indipendente il volume del subwoofer e della Soundbar. Discreta potenza sonora e installazione semplice ed intuitiva. Ideale per televisori da 40 pollici o più, compatto ed elegante: semplicemente consigliato.

Bose Solo 5

Si tratta di uno dei modelli più acquistati e meglio riusciti di Bose. Vanta un design minimale, molto compatto ma allo stesso tempo elegante. Potenza di 30W e connettività Bluetooth che le permette di essere facilmente associata ad uno smartphone per ascoltare il proprio pezzo preferito. È presente inoltre il cavo ottico, cavo coassiale e uscita AUX da 3,5.

Effetto stereo non particolarmente avvolgente, anche a causa delle dimensioni ridotte. Tuttavia il suono è potente e convincente. Presente anche la modalità Bass Boost per amplificare i bassi e prezzo molto competitivo.

Bose Solo 5 TV Sistema Audio, Nero Un'unica soundbar offre una qualità audio nettamente superiore rispetto alla tua TV

Samsung HW-N300/ZF

Tecnologicamente avanzata, particolarmente richiesta e apprezzata negli ultimi mesi. Compatta e garante di un suono qualitativamente elevato. Presenta la connessione Bluetooth, ha un audio a due canali con quattro speaker incorporati. Funzionalità di Surround Sound Expansion che le consente di fare la voce grossa anche con prodotti di fasce di prezzo più alte.

Le migliori soundbar economiche: i modelli top di gamma

Adesso diamo spazio ai sogni, anche perché per alcuni possono diventare realtà. Abbiamo selezionato per voi due prodotti assolutamente top di gamma, degni davvero di un soggiorno da sogno. Acquistando uno di questi prodotti non dovrete scendere a nessun compromesso. Il vostro portafoglio ne soffrirà un po’, però sarete sicuramente ricompensati a dovere.

Sonos ARC

Parliamo forse del top assoluto. Soundbar decisamente “importante” anche per dimensioni. Adatta a schermi a mio parere non inferiori ai 55 pollici. All’interno troviamo undici driver (8 woofer e 3 tweeter) in tutte le direzioni in modo da indurre il suono a 360° e ricreare un effetto di realismo che spiana la strada al Dolby Atmos.

È provvista di controlli touch e sul retro troviamo HDMI, ottico, ethernet e il tasto dell’accoppiamento. La funzione Trueplay è poi la chicca del Sonos ARC. Tramite questa funzione, disponibile per ora solo su iPhone, è possibile analizzare l’ambiente circostante ove è posizionato il prodotto in maniera da adattare la resa sonora al meglio.

Si nota l’assenza di Bluetooth, che però è giustificata dalla scarsa qualità audio che riesce ad offrire. Ricompensata tuttavia dalla piena compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa. Il prezzo è proibitivo, però il prodotto vale ogni centesimo speso.

Bose Soundbar 700

Iniziamo dalle connessioni: HDMI (eARC), ottico, Wi-Fi, Bluetooth, LAN e USB (solo per aggiornamenti firmware). La Soundbar 700 di Bose include la tecnologia PhaseGuide per inviare l’audio ai lati creando un effetto frontale più alto. Tecnologia QuietPort anch’essa presente per aumentare la resa dei bassi, rendendoli puliti e privi di distorsioni.

È in grado di decodificare Dolby Digital 5.1 e DTS, tuttavia non supporta codec lossless come per esempio Dolby TrueHD o DTS-HD Master Audio, né Dolby Atmos. Design accattivamente, e connettività sublimi rendono questo prodotto davvero un top di gamma.

(attualmente in offerta) Bose Soundbar 700, Bluetooth, Wi-Fi, Bianco, con Alexa integrata La soundbar Bose: ottima soundbar Bose, con suono avvolgente, bassi profondi e facile accesso al tuo intrattenimento; usa l'app Bose Music per la configurazione guidata

Le migliori soundbar economiche: il modello per il Gaming

Prima di concludere non possiamo esimerci dal dedicare un paragrafo al mondo gaming. Se è vero che le soundbar vengono utilizzate maggiormente per godere di film, musica e serie TV, è anche vero che molte persone hanno deciso di munirsi di una soundbar da gaming per accrescere in maniera esponenziale il piacere di giocare, magari senza le cuffie, e poter comunque contare su una resa precisa ed efficace.

Creative Stage V2

La soundbar dedicata al gaming che vi presentiamo è la Creative Stage V2. Si tratta di una soundbar di dimensioni abbastanza ridotte, adatta anche per essere posizionata sulla scrivania. Le funzioni principali sono di Surround che individua e migliora le informazioni spaziali dell’audio in ingresso tramite i propri filtri Sound Blaster.

Inoltre la versione Clear Dialog estrae i suoni vocali al fine di migliorarli tramite un algoritmo che li rende più nitidi e chiari. Creative Stage V2 gode di Bluetooth 5.0, uscita ottica o cavo AUX. Per ulteriori informazioni su questa soundbar dedicata al gaming vi rimando alla recensione di tuttoteK.

Migliori soundbar economiche: le conclusioni

Speriamo di avervi indirizzato al meglio nella scelta della Soundbar adatta al vostro TV e consona al vostro budget. Vi invitiamo a farci sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate o qualora vi siano eventuali dubbi. Vi consigliamo inoltre di continuare a seguire tuttoteK rimanendo così informati sulle ultime news tecnologiche e non solo.