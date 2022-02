Migliori VPN: prova gratuita da 30 giorni senza rischi | Febbraio 2022

Evitate i malware, le pubblicità e le connessioni lente che vi riservano i VPN gratuiti usando le prove gratuite dei VPN più sicuri e consigliati per navigare. Vediamo i migliori VPN con prova gratuita da 30 giorni senza rischi

Per chi non sapesse cosa sia un VPN, è un servizio indirizzato a chiunque sia interessato a visualizzare serie tv o film che non si trovano sui servizi offerti in Italia.

Tramite VPN, infatti, potrete accedere anche a piattaforme streaming che nel nostro paese non sono ancora stati messi a disposizione, come HBO Max, Hulu Plus e AMC Plus, o accedere ad altri contenuti Netflix o Disney Plus che in altri paesi come gli Stati Uniti offrono molti più contenuti da godersi nella comodità della propria casa, tramite tablet o computer.

O ancora, mentre siete in un viaggio all’estero, tramite il vostro abbonamento VPN potrete accedere ai contenuti che offre per esempio il server italiano di Netflix o Disney Plus.

Ma non solo, i VPN vi garantiscono anche massima sicurezza quando navigate nel tanto meraviglioso quanto pericoloso mondo di Internet. Con questi servizi, sarete protetti da malintenzionati che cercheranno di rubare le vostre credenziali, come carte di credito o password dei vostri account.

Si possono trovare molti servizi per accedere a server esteri, ma non tutti sono sicuri. I VPN gratuiti, infatti, sono spesso scadenti e non garantiscono alcuna protezione dei vostri dati, spesso la qualità della connessione non è neanche ottimale. Chi preferisce risparmiare, penserà sia conveniente installare i servizi gratuiti, ma considerando la scadenza di essi, è consigliato accedere a VPN più sicuri utilizzando la prova gratuita da 30 giorni.

Qui troverete un elenco che vi illustrerà tutti i servizi consigliati dallo staff di tuttoteK. Vi ricordiamo che, nel caso il servizio non sia di vostro gradimento, dopo la scadenza della prova gratuita, potrete richiedere un rimborso.

Iniziamo!

NordVPN – Migliori VPN: prova gratuita da 30 giorni senza rischi

NordVPN: offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni, è uno dei migliori servizi VPN serviti dal web per iniziare ad usufruire di un’offerta per accedere a contenuti non accessibili in Italia.

Uno dei brand più duraturi e riconosciuti sul mercato, NordVPN ha un prezzo più alto rispetto a Surfshark, ma più basso rispetto a ExpressVPN. Viene aggiornato di continuo per disporre di più contenuti e permettere di navigare in modo sempre più sicuro.

Non ha un periodo di prova “ufficiale”, dovreste infatti versare una quota iniziale, ma una volta fatta l’iscrizione, entro 30 giorni potrete richiedere un rimborso.

Per fare ciò, basterà disdire l’abbonamento al servizio nell’esatto momento in cui deciderete di non utilizzare più NordVPN, ciò significa che appena disdetto l’abbonamento, non potrete più accedervi a meno che non vogliate iscrivervi nuovamente, ma da questo punto in poi non vi sarà più permesso alcun rimborso.

Questo servizio offriva anche un periodo gratuito di prova di 7 giorni col download dell’applicazione su IOS e Android, ma sembra che ora l’offerta sia diventata un’esclusiva per i clienti di quest’ultimo.

ExpressVPN – Migliori VPN: prova gratuita da 30 giorni senza rischi

ExpressVPN: come NordVPN, ExpressVPN vi permetterà di richiedere un rimborso entro 30 giorni dall’iscrizione all’abbonamento. Per di più, chi arriverà ad usufruire del servizio per un anno, avrà accesso a tre mesi d’utilizzo gratuiti (il che significa 15 mesi al prezzo di 12). Tuttavia, per chiunque scarichi l’app su IOS, disporrà anche in questo caso di un periodo di prova di 7 giorni, ma quest’offerta non è accessibile da alcuni paesi.

Grazie alla sua efficacia e all’alta sicurezza che ci garantisce, ExpressVPN è usato da molti di noi redattori. Come per NordVPN, non dispone di un periodo di prova, ma entro 30 giorni dall’iscrizione è possibile richiedere un rimborso.

Surfshark – Migliori VPN: prova gratuita da 30 giorni senza rischi

Surfshark dispone di un network di quantità di contenuti ridotti rispetto ad alcuni servizi VPN, ma li supera in fattori di funzionalità, velocità di connessione e prezzo. Inoltre, è possibile aggiungere un’illimitata quantità di dispositivi al servizio senza prezzi aggiuntivi, potete connettervi con ogni mezzo a disposizione, Surfshark non vi impedirà di utilizzarlo letteralmente ovunque. Nel software sono inclusi anche anti-virus, anti-malware e blocco di pubblicità.

Anche con Surfshark potete richiedere un rimborso. La parte migliore? Per i primi due anni pagherete solo 2 dollari e 49 (poco più di 2 euro).

ProtonVPN – Migliori VPN: prova gratuita da 30 giorni senza rischi

ProtonVPN è una delle poche eccezioni, uno dei pochi servizi gratuiti consigliati. Sarà completamente gratuito, ma potrete connettervi soltanto tramite un dispositivo e la velocità dei download è limitata. La versione gratuita vi farà accedere esclusivamente ai server dell’Olanda, del Giappone e degli Stati Uniti.

Se volete aggiungere altri dispositivi (max 10) migliorare la velocità di connessione e accedere a ben 55 server esteri, dovrete passare alla versione premium a pagamento.

Al contrario di altri VPN gratuiti, ProtonVPN garantisce massima sicurezza e permette di accedere ai server Tor. Consigliamo di scaricare anche l’app, dato che ha cancellato i protocolli di sicurezza più deboli, come PPTP e L2TP, che sono ancora usati da altri VPN scadenti.

Perché scegliere una prova gratuita piuttosto che i VPN gratuiti?

Molti di voi potranno pensare che sia più conveniente utilizzare servizi che non richiedano alcun pagamento. Tuttavia, molti VPN non riconosciuti rendono pubblici i data che vengono inseriti per accedere ai server, e il rischio più grande è che un malintenzionato possa appropriarsi della vostra carta di credito e derubare i soldi depositati sul conto, o ancora accedere alle vostre password ed entrare nei vostri account.

Un esempio? Il VPN gratuito di Hong Kong, UFO VPN, è solo uno dei sette servizi VPN che tenevano ben stretti informazioni personali sui loro utenti, come è stato scoperto dalla Comparitech. Altri sei VPN gratuiti potevano accedere addirittura ai dati per il log-in dei loro clienti

Tutto questo non accade con i VPN ufficiali e riconosciuti come sicuri per la navigazione come quelli che vi abbiamo elencato in questa lista.

Pensate al vostro VPN personale come una guardia del corpo che protegge i vostri dati. Pensate all’eventualità che, durante un viaggio all’estero, voi e la vostra famiglia vi connettiate al Wi-Fi dell’albergo. Non è difficile pensare che qualcuno possa decidere di derubarvi dei vostri dati personali. Quando decidete di abbonarvi ad un servizio VPN, ponetevi la domanda “la nostra guardia del corpo che ci guadagna”?

Qualunque VPN scegliate, ecco 5 ragioni per cui non dovete MAI scegliere quelli gratuiti.

1. I VPN gratis semplicemente non sono sicuri

Un VPN per migliorare la sicurezza del proprio servizio ha bisogno di fondi, e come può ottenerli? Soltanto con una retribuzione da parte dei clienti. Se decideste di andare su un sito di download, potreste essere esposti a furti di dati.

Molti dei VPN che trovate sull’Apple Store o Google Play non sono sicuri, poiché i dati vengono sempre condivisi con le autorità cinesi, secondo due dipendenti del 2018 di TOP10VPN, investigatori dei servizi VPN.

La Apple ha cercato di risolvere questo problema eliminando i servizi che condividono i dati con terze parti, ma con un aggiornamento di TOP10VPN, ma il ben 80% dei top VPN sull’Apple Store infrange queste regole.

Stesso discorso vale per Google Play:

I download delle applicazioni dei servizi VPN che abbiamo ritenuto essere non sicuri hanno raggiunto la soglia dei 214 milioni, l’85% dell’utenza accede a questi servizi in soli 6 mesi. Per l’App Store invece si parla di 3.8 milioni di download al mese, è un aumento spaventoso, rappresentato dal 20% delle applicazioni che a inizio 2019 sono state cancellate dallo store.

2. Potete imbattervi in malware

Parliamoci chiaramente, il 38% dei VPN gratuiti per Android possono presentare vari malware, secondo uno studio di CSIRO. E sì, quelle app avevano valutazioni molto alte con milioni di download. Se usate VPN gratuiti, il rischio di imbattervi in malware supera l’1 su 3.

Cosa costa di più, un VPN che richiede 100 euro all’anno o un VPN gratuito che espone i vostri dati personali?

“Ma tanto a me non può succedere, giusto?” Sbagliato. Gli attacchi hacker ultimamente sono saliti alle stelle. Nel 2018, Symantec ha individuato più di 18 milioni di malware, costituendo un 54% di crescita di varianti anno dopo anno. Nel 2020, Kaspersky ha individuato un picco di 60% di password rubate.

I malware non sono neppure l’unico modo per fare soldi facili. C’è un modo ancora più facile.

3. Una miriade di ad

Un attacco di ad sui vostri dispositivi è molto più aggressivo di una comparsa di un paio di pop-up che potete cancellare cliccando sopra la X, possono portarvi in situazioni pericolose. Alcuni ad saranno impossibili da cancellare dai vostri schermi, sarà come ritrovarvi in una cella di massima sicurezza della prigione di Alcatraz.

HotSpot Shield VPN nel 2017 ha raggiunto una pessima notorietà, quando fu colpito da una denuncia della commissione federale per il commercio per la violazione della privacy. Gli studiosi della Carnegie Mellon University hanno scoperto che non solo venivano esposti i dati, ma venivano addirittura spediti a dei server segreti e messi in una libreria digitale.

4. Buffering

Uno dei motivi principali per cui una persona decide di usare un VPN è per accedere a piattaforme streaming che in altri paesi non sono accessibili, come HBO Max, Hulu, Netflix. “Ma perché non dovrei accedere a contenuti per cui ho pagato, anche se il VPN che uso è troppo lento, se la connessione Internet è buona?”

Alcuni VPN gratuiti di solito rubano la vostra larghezza di banda per renderla pubblica e venderla. Un esempio è Hola, che nel 2015 ne aveva rubata per venderla come merce.

Inoltre con i VPN gratuiti non è assicurato che si riesca ad accedere ad alcuni siti streaming, poiché i server potrebbero pensare che siate degli scrocconi che creano più account diversi per accedere gratuitamente ai loro contenuti. I VPN gratuiti non possono investire nella creazione di una lista di nuovi indirizzi IP come può farlo un servizio VPN a pagamento.

5. I servizi a pagamento migliorano sempre

La buona notizia è che ci sono molti VPN solidi sul mercato che offrono un ampio range di funzioni, a seconda dei vostri bisogni e budget. Più i servizi riceveranno fondi, più la loro sicurezza sarà migliorata e permetterà agli utenti di navigare su Internet in massima sicurezza.

Migliori VPN: prova gratuita da 30 giorni senza rischi

Provate i VPN consigliati su questo articolo e fateci sapere il vostro feedback nei commenti. Buon navigazione!