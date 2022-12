È sicuro giocare nei casinò non AAMS? In questo articolo vedremo come funziona la certificazione AAMS e tenteremo di capire se rende un sito di scommesse sicuro

Come sappiamo il gioco d’azzardo è Monopolio di Stato. Questo significa che lo Stato Italiano ha imposto il suo monopolio sui servizi di scommesse e casinò per poterli controllare ed ovviamente avere un introito fiscale da questi. Il modo che utilizza per controllare il gioco d’azzardo è tramite le licenze, ovvero dei documenti necessari per poter aprire un casinò in Italia. Con l’arrivo del web però le cose sono diventate più complicate: rimane l’obbligo di avere la licenza, ma cosa succede se il sito ha sede fuori dall’Italia? E poi, la licenza garantisce davvero una maggiore sicurezza o è solo uno stratagemma dello Stato per controllare il mercato? Intanto qui abbiamo preparato per voi una lista con siti Non AAMS sicuri.

Come funziona la licenza?

Per ottenere la licenza AAMS si dovrà necessariamente sborsare una cospicua somma di denaro – e già questo in parte può scoraggiare malintenzionati – e si dovranno passare una serie di rigidi controlli. Prima di tutto l’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) andrà a controllare tutto l’organigramma della società per verificare che non vi siano rischi di infiltrazioni di attività illecita come il riciclaggio. In secondo luogo si analizzano le macchine e il software utilizzato nei giochi per garantire che siano effettivamente rispettate le probabilità di vittoria e sconfitta riportate nelle indicazioni. Vengono poi fatti dei controlli sui sistemi di pagamento per assicurare che i dati vengono trasmessi col massimo riserbo e senza possibilità di furti.

Ultimo, ma non meno importante, abbiamo la prevenzione della ludopatia. Infatti ADM deve anche assicurarsi che i casinò adottino tutte quelle misure atte ad evitare lo sviluppo di questa patologia che può provocare gravi danni ai singoli e all’intera società.

Ma quindi i casinò non AAMS sono sicuri?

Non è facile rispondere. L’ADM ci dice solamente che i casinò che hanno la licenza sono sicuri secondo i canoni previsti dalla legge per il rilascio della licenza. Ma ovviamente questo non significa che tutti i casinò non AAMS siano delle truffe. Dato che la risposta non ce la può dare ADM, dobbiamo rivolgerci verso altre fonti. Esistono infatti dei siti che si sono specializzati nel classificare i vari siti non AAMS per aiutarci a scegliere quelli più sicuri. Questi siti non valutano soltanto la sicurezza, ma anche tanti altri aspetti da tenere in considerazione come la quantità e la qualità dei giochi, l’interfaccia utente e la possibilità di accedere a bonus e promozioni.

Infatti i casinò non AAMS in genere attivano delle offerte molto più convenienti ed interessanti rispetto alle controparti licenziate. Quindi ovviamente potrebbero attirare l’attenzione di molti utenti, ingolositi dai bonus e dalle offerte speciali.

In conclusione

Tuttavia vi invitiamo sempre a fare molta attenzione: è vero che esistono moltissimi siti stranieri e casinò non AAMS perfettamente sicuri – i siti italiani senza licenza AAMS sono del tutto illegali ricordiamo, mentre per i siti stranieri la faccenda è più fumosa dal punto di vista legislativo -, tuttavia vi invitiamo ad informarvi bene prima di procedere! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!