Recensione Creative SoundBlaster Blaze V2: cuffie entry-level migliorabili

In questa recensione parliamo delle Creative SoundBlaster Blaze V2, cuffie over-ear entry-level che non mi hanno del tutto soddisfatto

Il marchio Creative si è sempre contraddistinto per qualità impeccabile e cura maniacale nei dettagli. Basti pensare alla Live Cam Sync V3 o alle cuffie SXFI THEATER da me personalmente recensite, per ricondurre la mente a delle esperienze di utilizzo veramente appaganti e soddisfacenti. Oggi proviamo invece delle cuffie dal prezzo sicuramente molto contenuto, che rientrano sicuramente nel panorama delle entry-level. In questa recensione infatti parliamo delle Creative SoundBlaster Blaze V2. Non perdiamoci in chiacchiere ed entriamo subito nel vivo della recensione.

Confezione e unboxing | Recensione Creative SoundBlaster Blaze V2

La confezione delle nuove cuffie della multinazionale di Singapore è sicuramente d’effetto, molto curata come al solito. All’interno troviamo la cuffia, una guida rapida e due libretti (uno di conformità e l’altro di garanzia). Prima delle considerazioni estetiche personali diamo uno sguardo alle caratteristiche tecniche principali del prodotto.

Caratteristiche tecniche

Le cuffie sono over-ear utilizzabili esclusivamente in modalità cablata (con filo lungo 2,5 metri) mediante un ingresso stereo da 3,5 mm. Un grande vantaggio di queste cuffie sta sicuramente nel peso ridotto, che si attesta sui 187 grammi.

Le cuffie sono dotate anche di un microfono (provvisto di apposito parasputi) a condensatore che ripromette un’eliminazione del rumore. A metà del cavo è presente un piccolo controller da cui è possibile regolare il volume e mutare il microfono. Di seguito altre informazioni tecniche:

Impedenza da 32 Ohm

Sensibilità 105 dB/mW

Driver da 40 mm

Risposta in frequenza da 20 a 20,000 Hz.

Compatibilità con PS4, PS5, Xbox S/X, Windows, macOS, Android, iPadOS/iOS

Design e prime impressioni | Recensione Creative SoundBlaster Blaze V2

Iniziamo a parlare delle prime impressioni. L’obiettivo dell’azienda si capisce fosse quello di mantenere un peso estremamente contenuto, fattore sicuramente importante ma a mio parere non decisivo. Le cuffie a mio parere appaiono fin troppo leggere, non ritornano un feedback di solidità, anzi appaiono parecchio scricchiolanti e plasticose. Il design è sicuramente azzeccato, molto sobrie in colorazione total-black con il logo sui padiglioni esterni.

Un aspetto che, invece, ho particolarmente apprezzato è la scelta dei tessuti per i padiglioni e per l’imbottitura sopra la testa. Il materiale, infatti, è in simil tessuto, molto traspirante e comodo da indossare anche per ore. Le cuffie, quando indossate, non riescono sempre a coprire l’intera superficie dell’orecchio, lasciando spesso delle porzioni al di fuori, tuttavia l’indossabilità è sufficiente.

Come si sente? | Recensione Creative SoundBlaster Blaze V2

Arriviamo finalmente al punto cruciale di una recensione che ha come oggetto un paio di cuffie. Queste cuffie le ho trovate parecchio acerbe dal punto di vista sonoro, tutte le frequenze sono abbastanza appiattite, la resa sonora è scarna e a mio parere non all’altezza del brand.

photo16712868981

photo16712868982

Fintanto che si usano per l’ascolto musicale il risultato è tutto sommato passabile, la resa sonora rimane accettabile. Oltre ad averle utilizzate per ascoltare musica, le ho messe alla prova con delle intense sessioni di gaming nei giochi più disparati, da Warzone 2 a Flight Simulator. Il risultato tuttavia non è dei migliori, sicuramente la resa sonora è migliorabile pur essendo comunque superiore ad un ascolto senza cuffie.

Microfono ed altre features | Recensione Creative SoundBlaster Blaze V2

Prima di parlare del software, giusto due parole da spendere per il microfono. Si tratta di un dispositivo ad asta rimovibile progettato con una tecnologia di eliminazione del rumore. Questa è in grado di filtrare i rumori di sottofondo consentendo alla voce di risaltare. Questa funzione di eliminazione del rumore è compatibile con diversi software tra cui Discord, Skype, Zoom, Teams e altri. In game il microfono si comporta discretamente, la voce è abbastanza chiara e arriva a destinazione in maniera sufficientemente buona.

Parliamo adesso del software, perché come ogni altro prodotto di Creative, l’hardware non è niente senza un buon software. Tramite il programma SoundBlaster Studio Essential (disponibile tuttavia solo su Windows) è possibile godere di un audio virtualizzato 7.1 attivabile dal software. Sempre da lì è possibile personalizzare dei profili di equalizzazione quali gaming, film e musica per ottenere il risultato a noi più congeniale.

Conclusioni e prezzo

Ho trovato onestamente queste cuffie un po’ acerbe e poco competitive sopratutto se comparate ad altri modelli anche di altri brand a parità di prezzo. I punti forti sono sicuramente il peso, la scelta dei materiali per le imbottiture e la resa microfonica. Tuttavia appaiono degli evidenti limiti a livello audio, che purtroppo non possono essere colmati dal software che comunque si comporta egregiamente.

Il prezzo delle cuffie in questo momento è attorno ai 45€ sul sito ufficiale Creative ma spesso questo è affetto da sconti per cui è possibile acquistarle ad un prezzo minore. Ritengo che siano delle cuffie migliorabili, adatte magari a ragazzi che vogliono entrare nel mondo del gaming senza spendere una fortuna.

Voi cosa ne pensate di queste Creative SoundBlaster Blaze V2? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.