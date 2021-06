Perché iniziare ad utilizzare un Proxy?

Il termine “proxy” cammina spesso pari passo alla parola “server”, questo perché quando si parla di proxy, si parla solitamente di server

Sono varie le motivazioni che possono portare alla scelta di utilizzo di un servizio come questo. Un breve cenno storico riguardo ai proxy ci permetterà di avere un punto di partenza, portandoci pian piano a scoprire qualcosa in più e dandoci modo di comprendere quale possa essere la scelta più adeguata da intraprendere sulla base delle nostre esigenze.

L’origine del servizio

In principio il servizio proxy venne introdotto per permettere alle aziende di risparmiare sul traffico internet generato, il tutto mediante un semplice meccanismo di memorizzazione delle pagine chiamato “caching”; sistema incaricato di effettuare il richiamo delle risorse già visitate dall’utente, permettendo di economizzare sia sul tempo, che appunto sul traffico dati. Oggigiorno parlando di proxy è impossibile non tenere in considerazione tutte quelle aree relative alla sicurezza, alla privacy, come all’ampio utilizzo su scala business per una molteplicità di applicazioni: cyber security, brand protection, data gathering (per e-commerce e ottimizzazioni SEO). Scopriamo insieme in questo articolo cos’è un proxy, quali siano le caratteristiche principali e perché bisognerebbe iniziare ad utilizzarne uno.

Cos’è un Server Proxy

Il termine “proxy” cammina spesso pari passo alla parola “server”, questo perché quando si parla di proxy, si parla solitamente di server: computer destinati alla funzione di intermediazione tra l’utente ed il web con la mansione di gestire lo scambio di informazioni tra più terminali; ricordando altresì l’esistenza dei proxy residenziali, capaci di fornire IP utilizzati da computer o altri dispositivi di uso comune. Il server proxy fa in modo di intercettare tutte le richieste degli utenti che desiderano accedere a qualsiasi contenuto internet, per poi inoltrarle “personalmente” ai server di destinazione. Questo meccanismo intermediario elimina quel collegamento diretto che normalmente avverrebbe fra client e server finale, aprendo la porta a molteplici funzioni nell’ambito della sicurezza, prestazioni, controllo del traffico ed accessi ed altro ancora.

Gli utilizzi frequenti

Una volta aver fatto un po’ di chiarezza sul funzionamento di un server proxy, si intuisce come l’uso di questo servizio possa agevolare l’utente in svariati modi. Le aree di applicazione di un proxy possono essere suddivise come segue:

Sicurezza : anteponendosi al client, questo risulterà come schermato verso l’esterno. I siti saranno raggiunti non più dall’IP dell’utente che richiede l’accesso al contenuto, ma da quello appartenente al server proxy. Lo stesso sarà valido anche per la posizione geografica, per cui il risultato porterà una minore vulnerabilità e conseguente diminuzione delle possibilità di violazione dei sistemi.

: anteponendosi al client, questo risulterà come schermato verso l’esterno. I siti saranno raggiunti non più dall’IP dell’utente che richiede l’accesso al contenuto, ma da quello appartenente al server proxy. Lo stesso sarà valido anche per la posizione geografica, per cui il risultato porterà una minore vulnerabilità e conseguente diminuzione delle possibilità di violazione dei sistemi. Cybersecurity : in questo ambito l’utilizzo di un proxy si trasforma in importanti vantaggi, il suo agire sarà infatti simile ad un firewall tra il proprio sistema ed internet. Ogni possibile attacco hacker diretto al client verrà deviato, in quanto l’IP non risulterà esposto. Si tratta quindi di una sorta di fruizione “privata” della rete, che sia per la navigazione o per qualunque attività che avviene sul web, compresi acquisti. Si risulterà in ogni caso inaccessibili, escludendo quindi anche la raccolta di dati specifici relativi al proprio IP.

: in questo ambito l’utilizzo di un proxy si trasforma in importanti vantaggi, il suo agire sarà infatti simile ad un firewall tra il proprio sistema ed internet. Ogni possibile attacco hacker diretto al client verrà deviato, in quanto l’IP non risulterà esposto. Si tratta quindi di una sorta di fruizione “privata” della rete, che sia per la navigazione o per qualunque attività che avviene sul web, compresi acquisti. Si risulterà in ogni caso inaccessibili, escludendo quindi anche la raccolta di dati specifici relativi al proprio IP. Prestazioni : come già accennato, la funzione del servizio proxy detta “caching”, tuttora fruibile, permette all’utente di beneficiare di una maggiore reattività nella fruizione dei contenuti già visitati. Il server proxy infatti in questo scenario è responsabile della “tenuta in memoria” locale dei risultati delle richieste effettuate da parte dei client verso la rete esterna, così che ogni successiva richiesta fatta verso gli stessi venga soddisfatta dal server proxy, risparmiando traffico dati e migliorando le prestazioni in termini di velocità d’accesso.

: come già accennato, la funzione del servizio proxy detta “caching”, tuttora fruibile, permette all’utente di beneficiare di una maggiore reattività nella fruizione dei contenuti già visitati. Il server proxy infatti in questo scenario è responsabile della “tenuta in memoria” locale dei risultati delle richieste effettuate da parte dei client verso la rete esterna, così che ogni successiva richiesta fatta verso gli stessi venga soddisfatta dal server proxy, risparmiando traffico dati e migliorando le prestazioni in termini di velocità d’accesso. Controllo del traffico e degli accessi : a livello aziendale, ma non solo, è cosa comune sentir parlare di specifiche policy di accessibilità al web. Ebbene, a capo di queste politiche aziendali vi sono i server proxy. In questo caso il proxy ha il compito di interfacciarsi tra il dipendente e l’accesso esterno ad internet, bloccando, per motivi generalmente legati alla sicurezza, l’ingresso a determinati siti web o contenuti potenzialmente pericolosi per i sistemi aziendali.

: a livello aziendale, ma non solo, è cosa comune sentir parlare di specifiche policy di accessibilità al web. Ebbene, a capo di queste politiche aziendali vi sono i server proxy. In questo caso il proxy ha il compito di interfacciarsi tra il dipendente e l’accesso esterno ad internet, bloccando, per motivi generalmente legati alla sicurezza, l’ingresso a determinati siti web o contenuti potenzialmente pericolosi per i sistemi aziendali. Ottimizzazione SEO : nell’ambito della SEO (Search Engine Optimization) i proxy giocano un ruolo fondamentale, permettendo di monitorare i risultati SEO e consentendo di tracciare i progressi nelle posizioni della Search Engine Result Page (SERP). Le aziende possono analizzare aspetti specifici delle strategie SEO attraverso grandi volumi di dati SERP per ottenere informazioni sugli algoritmi dei motori di ricerca.

: nell’ambito della SEO (Search Engine Optimization) i proxy giocano un ruolo fondamentale, permettendo di monitorare i risultati SEO e consentendo di tracciare i progressi nelle posizioni della Search Engine Result Page (SERP). Le aziende possono analizzare aspetti specifici delle strategie SEO attraverso grandi volumi di dati SERP per ottenere informazioni sugli algoritmi dei motori di ricerca. Raccolta dati per e-commerce: un ulteriore utilizzo del servizio proxy è quello che agevola l’estrazione di dati da e-commerce, consentendo di recuperare informazioni importanti da pagine prodotto, come nomi, prezzi, descrizioni e molto altro.

L’indispensabilità di un Proxy

Comprese quali siano le caratteristiche principali di un proxy e quali siano di conseguenza i benefici che è possibile trarre da tale servizio, è facile intuire come a livello aziendale questo possa essere considerato come un elemento di indispensabile importanza. Le varie tipologie di proxy permettono di soddisfare al meglio le diverse possibili esigenze. I Real-Time Crawler, ad esempio, agevolano il “data collection”, ovvero l’estrazione di dati dai principali motori di ricerca ed e-commerce. I proxy residenziali invece, sfruttando IP forniti direttamente dagli ISP (Internet Service Provider) e non solo, permettono anche di imitare un utente di internet organico, col fine di evitare blocchi come traffico sospetto durante le operazioni di scraping. Qualunque sia la necessità, un server proxy rimane un servizio del tutto attuale che mira a migliorare la qualità della nostra esperienza in rete, che sia per utilizzo personale o professionale.