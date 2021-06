Dungeons and Dragons Dark Alliance: 4K e 60 FPS su PC e console next gen

La conferma della presenza della modalità in 4K e 60 FPS per Dungeons and Dragons Dark Alliance arriva da un membro del team di sviluppo

In occasione della sua uscita, che è programmata per la prossima settimana, Jean-François Champagne, che ne ha curato il design delle missioni, ha parlato in una intervista dei contenuti e delle prestazioni grafiche di Dungeons and Dragons Dark Alliance, rivelando anche su quali console sarà possibile attivare la modalità 4K/60 FPS. Durante l’intervista, il membro del team di sviluppo si è anche soffermato sui contenuti del titolo.

Dungeons and Dragons Dark Alliance: ecco le console su cui sarà possibile attivare la modalità 4K/60 FPS

Secondo quanto dichiarato da Jean-François Champagne, la modalità in 4K e 60 FPS di Dungeons and Dragons Dark Alliance sarà attivabile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco sarà giocabile in qualità inferiore anche su PlayStation 4 e Xbox One. Infine, nonostante quanto detto da Champagne, resta da vedere se Xbox Series S sia veramente in grado di supportare pienamente la suddetta modalità. Per quanto riguarda invece i contenuti, il designer ha assicurato che all’interno del primo DLC, che sarà rilasciato durante l’estate, sarà presente un nuovo personaggio giocabile dotato di poteri magici; ci si aspetta inoltre, anche se manca la conferma ufficiale, che l’aggiornamento introduca la modalità co op.

Dungeons and Dragon Dark Alliance è il nuovo titolo action RPG ispirato all’omonimo gioco di ruolo cartaceo. la data di uscita ufficiale del videogioco è fissata per il prossimo 22 Giugno, mentre il suo prezzo è pari a 39,99 euro per la standard edition e 59,99 per la deluxe. Il titolo fantasy sarà inoltre disponibile per gli abbonati al Xbox Game Pass, di cui farà infatti parte sin dal giorno di lancio del servizio.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutti i migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.