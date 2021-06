Come eliminare un account da Facebook e Instagram

Come eliminare un account da Facebook o Instagram in maniera semplice, veloce e sicura? Scopriamolo in questo articolo!

Una volta compreso che il social network di Zuckerberg non fa per noi, vorremmo eliminare l’account che abbiamo creato, tuttavia la procedura non è così semplice ed immediata. Anzi, data l’apparente complessità della procedura per liminare l’account, molti scelgono di abbandonarlo semplicemente. Questo però non permette di eliminare le nostre foto e i nostri post condivisi, dunque, consente a tutti di rintracciarci e di visionare i nostri vecchi contenuti.

Se siamo in cerca di un aiuto per eliminare definitivamente il nostro profilo, comunque, possiamo cercare aiuto su come eliminare account Instagram e come eliminare account Facebook su siti specializzati.

Come eliminare l’account da Facebook App

Per eliminare un account Facebook dalla applicazione, bisogna prendere il proprio smartphone o tablet, avviare l’app del social network e accedere all’account che si intende cancellare. Fatto ciò, occorre premere sul pulsante con le tre righe orizzontali, che si trova di solito in alto a destra, mentre su iPhone/iPad è collocato nel menu in basso, e selezionare l’opzione Impostazioni e privacy. Una volta selezionata, è necessario cliccare sulla voce Impostazioni. Nella nuova schermata visualizzata, trovata la sezione Le tue informazioni su Facebook, bisogna premere sull’opzione Proprietà e controllo dell’account e scegliere la voce Disattivazione ed eliminazione.

A questo punto, per eliminare account Facebook definitivamente, basta spuntare l’opzione Elimina account, fare click sul pulsante Continua per eliminare l’account e, nella schermata Eliminazione dell’account, decidere se continuare a usare Messenger dopo la cancellazione dell’account Facebook o meno e quindi optare o meno per la disattivazione del servizio di messaggistica.

Come eliminare l’account da Instagram App

Se la tua idea è di eliminare il tuo account Instagram da smartphone, devi sapere che non è possibile farlo usando l’app del social network. Tuttavia, puoi riuscire nel tuo intento utilizzando il browser installato sul tuo dispositivo.

Avvia, quindi, il browser che usi solitamente per navigare su Internet (es. Chrome su Android o Safari su iPhone/iPad), collegati alla pagina “Elimina il tuo account” del sito di Instagram, inserisci i dati dell’account che intendi eliminare nei campi Numero di telefono, nome utente o email e Password e fai tap sul pulsante Accedi.

Nella nuova schermata visualizzata, seleziona una delle opzioni disponibili (Troppe inserzioni, Troppi impegni/mi distrae troppo, Preoccupazioni sulla privacy, Altro ecc.) tramite il menu a tendina Perché stai eliminando il tuo account? e inserisci nuovamente la password del tuo account nel campo apposito.

Infine, fai tap sul pulsante Elimina il mio account in modo definitivo e premi sull’opzione OK, per cancellare definitivamente il tuo account.