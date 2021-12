Migliori certificati SSL in Italia

In questo articolo di descriveremo i migliori modi per ottenere un certificato SSL da utilizzare nel vostro sito per rendere più sicura la navigazione dei vostri utenti. Vediamo come si fa!

Al giorno d’oggi la cyber-security è uno dei temi caldi: da una parte abbiamo una forte spinta sulla digitalizzazione che permette di accelerare i processi, dall’altra abbiamo l’esposizione ai pericoli. Il certificato SSL fornisce agli utenti un modo sicuro per connettersi ad un sito web. Infatti i server dotati della certificazione sono in grado di creare un canale di comunicazione sicuro con i vari client.

Certificato SSL: come funziona e perché usarlo

Essenzialmente tramite il protocollo SSL – e il suo successore TLS -, è possibile creare una connessione sicura tra client e server. Ormai quasi tutti i siti web fanno uno di questa tecnologia, ma essa diventa indispensabile nel caso in cui si debbano scambiare dati personali come numeri delle carte di credito, password, ecc. Il protocollo prevede essenzialmente due fasi. Nella prima fase il server deve autenticarsi presso il client. In altre parole il server deve dimostrare la propria identità al client. Si tratta di un passaggio fondamentale: immaginate che un malintenzionato crei un sito gemello a quello della vostra banca. Come potete essere sicuri che il sito a cui state accedendo sia quello vero? Qui entra in gioco il certificato SSL. Si tratta essenzialmente di un file che contiene la firma digitale di un ente riconosciuto che certifica l’identità del server a cui vi state connettendo. Se il certificato SSL è valido, client e server si scambiano le chiavi crittografiche per criptare tutti i dati che verranno scambiati durante la connessione.

Accorgersi se il sito a cui stiamo accedendo usa il protocollo SSL è semplice: i moderni browser mostrano l’icona di un lucchetto vicino alla barra degli indirizzi se la connessione è sicura. Molti addirittura bloccano le pagine non certificate. Ma certificare il proprio sito è un vantaggio non solo per i visitatori, ma anche per i gestori: infatti i siti web che usano una connessione sicura avranno un rating più elevato nei motori di ricerca e sarà più semplice trovarli con una ricerca.

Come ottenerlo

Ora che abbiamo capito l’importanza del certificato SSL, capiamo come ottenerlo. Alcuni servizi di web hosting forniscono un certificato ai domini che gestiscono. Se avete un buon piano di web hosting come Aruba e Siteground, non avrete problemi! Esistono anche dei provider di certificati SSL come SSL2BUY che permettono di ottenerlo. Nel scegliere però a quale autorità rivolgersi vanno tenuti in conti diversi aspetti:

la credibilità cioè in quali luoghi e da quali browser è riconosciuto

la durata del certificato emesso

il supporto tecnico in caso di bisogno

livello di sicurezza, infatti le autorità sono organizzate in maniera gerarchica

Ovviamente questi aspetti vanno ad influire sul prezzo e sulla qualità del servizio. Vediamo quindi i migliori servizi per ottenere un certificato SSL.

SSL2BUY | Migliori provider certificato SSL

SSL2BUY è il nome da ricordare quando è necessario acquistare un certificato SSL ad un prezzo conveniente. Dispone di un’ampia gamma di certificati, dai più basilari, per un singolo dominio, ai certificati multidominio per i principali marchi SSL come AlphaSSL, Comodo, RapidSSL, GeoTrust, Thawte, Globalsign e Digicert. Ad esempio, SSL2BUY offre un certificato SSL Comodo Positive per circa 6 euro all’anno. Inoltre, include supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la possibilità di un rimborso durante il periodo di prova di 30 giorni.

Se ti stai chiedendo la gamma di prezzi dei certificati SSL multi dominio, il supporto chat di SSL2BUY è sempre disponibile 24*7 per guidarti con i migliori prezzi e prodotti!

Per i siti che hanno più sottodomini di primo livello sotto un particolare dominio principale che devono essere protetti, investire in un certificato SSL wildcard economico e conveniente ha molto più senso. Acquistando e installando questo singolo certificato puoi permetterti una sicurezza premium per più sottodomini di livello uno sotto il dominio principale scelto, a metà del prezzo!

SSL.com | Migliori provider certificato SSL

Uno dei provider più famosi e riconosciuti al mondo in effetti. Funziona sul 99% dei web browser. Utilizza la tecnologia crittografica SHA2 RSA (con supporto a ECDSA) con chiavi a 2048 0 4096 bit. Offre inoltre un pieno supporto ai dispositivi mobili e garantisce il rinnovo a vita del certificato. Pieno supporto 24/7 via mail, chat o telefono. Uno dei migliori provider in sostanza!

GoDaddy | Migliori provider certificato SSL

Anche GoDaddy è una delle autorità più utilizzata. Infatti offre crittografia SHA2 con chiavi a 2048 bit. Il certificato può essere rinnovato all’infinito e viene offerto il rimborso entro 30 giorni. Esistono diversi piani a seconda del tipo di certificato che si richiede, con costi a partire da circa 50 dollari l’anno. C’è una garanzia fino a 1 milione di dollari sul servizio.

Namecheap | Migliori provider certificato SSL

Namecheap offre un enorme rapport qualità prezzo nel fornire certificati SSL. Infatti esiste addirittura un piano che costa meno di 6 dollari l’anno! Utilizza funzionalità di base ed è valido solo per un singolo dominio. Il certificato è emesso in meno di 15 minuti ed utilizza chiavi a 256 bit. Può essere rinnovato all’infinito e funziona la quasi totalità dei browser. Viene offerta una garanzia di circa 10.000 dollari per la protezione.

GlobalSign | Migliori provider certificato SSL

Una delle principali autorità di certificazione attiva su scala mondiale. Supporta RSA a 2048 e 4096 bit e ECC a 256 e 384 bit. Sono disponibili diversi piani con cui assicurare un singolo dominio o un gruppo di domini. C’è il supporto per dispositivi mobili, client mail e live chat. Sicuramente un ottimo provider, tra i migliori in circolazione!

Dynadot | Migliori provider certificato SSL

Anche Dynadot è un servizio abbastanza economico, con piani che partono da circa 17 dollari. Viene riconosciuto dal 99% dei browser e offre un certificato chiave a 2048 bit e crittografia a 256 bit. La garanzia è limitata a 10.000 dollari.

Navighiamo sicuri!

Ora conoscete l’importanza dei certificati SSL e per navigare sicuri. Ora sapete anche come procurarveli. Non ci sono più scuse. Inoltre se volete aumentare il vostro ranking è un passaggio fondamentale. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!