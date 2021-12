Games with Gold: annunciati i giochi Xbox nel mese di gennaio

Dopo il leak che ha svelato i giochi del PlayStation Plus per gennaio, adesso è il turno dei Games with Gold di Xbox

I The Game Awards ci hanno anticipato l’arrivo di diversi titoli interessanti in arrivo nei prossimi mesi, e l’anno nuovo sembra riservare notevoli sorprese ai videogiocatori. Nonostante ciò, gennaio si presenterà comunque con poche novità in fatto di uscite videoludiche, e diventerà per questo il momento perfetto per recuperare opere che magari non abbiamo avuto modo di giocare, o che sono rimaste nel nostro backlog da diverso tempo.

Ma ad aggiungersi a esse si presenteranno anche i titoli offerti dai vari servizi di abbonamento, che portano i giocatori ad accedere gratuitamente a selezionati giochi. Mentre abbiamo visto come PS Plus potrebbe rendere disponibili grossi giochi come Persona 5 Strikers, sembra che lo stesso non valga però per Xbox e i suoi Games with Gold, almeno non nel mese di gennaio. E ad aggiungere sicurezza a queste voci è stata poco fa anche la stessa Microsoft, che ha confermato la lista presentata dal leaker.

I giochi Games With Gold di Xbox a gennaio

Andiamo dunque a elencare i titoli che saranno resi disponibili a gennaio nei Games with Gold per le piattaforme Xbox. Questi giochi erano stati svelati da una fonte che ha già anticipato negli scorsi mesi i titoli in uscita su questi servizi, risultando spesso corretto nelle sue previsioni. Adesso, Microsoft ha voluto scoprire del tutto le sue carte. Ecco dunque la lista:

Aground (dal 16 gennaio al 16 febbraio) : è un gioco di ruolo in stile 2D e a scorrimento laterale, e il suo stile di gioco si incentra sul mining e il crafting. sarà possibile incontrare nuovi NPC, avere accesso a vari tipi di tecnologie e anche alla magia. Ci saranno immense opportunità, e non si limiteranno a ciò che potremo svolgere sulla Terra, ma anche oltre e al di sopra di essa. Questo titolo si basa su un aspetto semplice, che cela però qualcosa di molto più profondo e sorprendente.

NeuroVoider (dal 1 gennaio al 31 gennaio): RPG sparatutto con vista dall'alto e a doppia levetta. Possiede un'ambientazione cyber-futuristica, dove i giocatori a comando di un cervello combatteranno orde di robot, potenziando il personaggio utilizzato con i resti delle proprie vittime. Sarà possibile giocare in cooperativa con tre amici, oppure lanciarsi da soli nella battaglia.

Sono stati aggiunti anche due giochi disponibili in retrocompatibilità:

Radiant Silvergun: dal 1 gennaio al 15 gennaio): è uno shoot ‘em up a scorrimento verticale, uscito inizialmente solo in Giappone e arrivato per Xbox 360. Esso prende luogo in un lontano futuro, dove i protagonisti sono piloti in missione che dovranno sconfiggere un’incombente minaccia dissotterrata sulla Terra e che è stata risvegliata , invocando così orde di nemici.

Space Invaders Infinity Gene (dal 16 gennaio al 31 gennaio): il titolo fa parte del franchise di Space Invaders, ed è uscito per iOS nel lontano 2009. La caratteristica di questo gioco è come esso fruisca di elementi popolari appartenenti alla rinomata serie, introducendo alcune novità come la possibilità di evolvere le navicelle.

Questi saranno i giochi dei Games with Gold di Xbox per il prossimo mese. Vi ritenete delusi o soddisfatti? Fateci sapere cosa ne pensate, e continuate a seguire il nostro sito tuttoteK per non perdervi altre notizie in fatto di videogiochi.