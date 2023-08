​Marketing e social media: la pubblicità su TikTok è utile?

Oggi vi parliamo di marketing sui social media: la pubblicità sui social come TikTok è davvero utile? Perché?

Da quando TikTok è stato lanciato nel 2017, la piattaforma è cresciuta in popolarità ad una velocità impressionante, diventando uno dei social media più utilizzati a livello globale. In soli pochi anni, TikTok ha superato i suoi competitor, incluso Snapchat, raggiungendo un numero impressionante di utenti in tutto il mondo. Con oltre 1 miliardo di iscritti e 40 milioni di utenti attivi ogni giorno, è indubbiamente una piattaforma di rilevanza mondiale.

Considerando questi numeri, risulta ovvio che i professionisti del marketing digitale debbano investire su TikTok per impiegare adeguatamente le proprie risorse. Tuttavia, prima di intraprendere una campagna di marketing e social media su questa piattaforma, è fondamentale conoscere approfonditamente il suo funzionamento.

Se sei interessato a capire come integrare TikTok nella tua strategia social ti consigliamo anche di visitare la pagina di Across sul social advertising, con servizi per le aziende e vantaggi, per approfondire meglio la questione dell’adv social network. E ora vediamo quanto può essere efficace una strategia di marketing e social media su una piattaforma come TikTok!

Marketing e social media: si può fare pubblicità su TikTok?

Il 21 febbraio 2019, TikTok ha sorpreso tutti i social media manager annunciando l’apertura della piattaforma alla pubblicità. Questo ha destato l’interesse di molte aziende, che hanno capito che ora tutti possono fare pubblicità su TikTok. Tuttavia, prima di avviare una campagna di social media advertising su questa piattaforma, è importante verificare se la tua azienda soddisfa i requisiti necessari. Di seguito, ti illustriamo alcuni fattori che possono aiutarti a decidere se TikTok è adatto o meno alla tua attività.

Pubblico target : i risultati delle campagne su TikTok dipendono fortemente dal tuo pubblico target. Se la tua azienda si rivolge prevalentemente ad un pubblico adulto e offre servizi come conti bancari o hosting, TikTok potrebbe non essere la scelta migliore. Tuttavia, se il tuo business è orientato ai giovani, con il 66% degli utenti di TikTok che ha meno di 30 anni, potrebbe essere un ottimo investimento.

: i risultati delle campagne su TikTok dipendono fortemente dal tuo pubblico target. Se la tua azienda si rivolge prevalentemente ad un pubblico adulto e offre servizi come conti bancari o hosting, TikTok potrebbe non essere la scelta migliore. Tuttavia, se il tuo business è orientato ai giovani, con il 66% degli utenti di TikTok che ha meno di 30 anni, potrebbe essere un ottimo investimento. Contenuto visivo : per avere successo su TikTok, è fondamentale avere una buona quantità di contenuti visivi di qualità da condividere. La tua azienda deve essere in grado di creare video che rappresentino il tuo marchio o prodotto in modo accattivante. TikTok si basa principalmente sulla condivisione di video, quindi se hai la capacità di creare contenuti che si distinguano su questa piattaforma, non esitare a iniziare.

: per avere successo su TikTok, è fondamentale avere una buona quantità di contenuti visivi di qualità da condividere. La tua azienda deve essere in grado di creare video che rappresentino il tuo marchio o prodotto in modo accattivante. TikTok si basa principalmente sulla condivisione di video, quindi se hai la capacità di creare contenuti che si distinguano su questa piattaforma, non esitare a iniziare. Budget: gli annunci su TikTok sono ancora relativamente nuovi nel settore della pubblicità, il che significa che ci sono ancora pochi annunci sulla piattaforma. Al momento, è difficile trovare piccole imprese su TikTok, ma i grandi marchi come Nike, Disney, Grubhub e Ferrero si sono già fatti strada. Tieni presente che al momento i costi degli annunci su TikTok sono più elevati rispetto agli altri social media.

I vantaggi delle campagne pubblicitarie …

Marketing e social network sono un connubio che sembra essere sempre vincente. Ma vediamo insieme i punti forti di questo binomio e i principali vantaggi delle TikTok ADS:

CPM e CPC : le campagne pubblicitarie su TikTok offrono un CPM (Costo per mille Impression) estremamente basso. In alcune campagne, si può ottenere un CPM inferiore a 0,30 €, ma in media si può raggiungere un CPM inferiore a 0,50 €. Ovviamente, il costo può variare in base alla creatività e agli obiettivi della campagna (copertura, traffico, conversione). Anche il CPC (Costo per Click) è notevolmente basso, con casi in cui si possono ottenere CPC di 0,03 €. In media, siamo comunque al di sotto di 0,06-0,07 € per CPC. Anche in questo caso, i costi dipendono dagli obiettivi della campagna.

: le campagne pubblicitarie su TikTok offrono un CPM (Costo per mille Impression) estremamente basso. In alcune campagne, si può ottenere un CPM inferiore a 0,30 €, ma in media si può raggiungere un CPM inferiore a 0,50 €. Ovviamente, il costo può variare in base alla creatività e agli obiettivi della campagna (copertura, traffico, conversione). Anche il CPC (Costo per Click) è notevolmente basso, con casi in cui si possono ottenere CPC di 0,03 €. In media, siamo comunque al di sotto di 0,06-0,07 € per CPC. Anche in questo caso, i costi dipendono dagli obiettivi della campagna. Awareness e TOFU : la pubblicità su TikTok è estremamente efficace per lavorare in ottica di Top Of The Funnel (TOFU). Infatti, hai la possibilità di mostrare il tuo brand e coinvolgere milioni di utenti con un costo molto basso. Questo significa che puoi aumentare la consapevolezza del tuo marchio e raggiungere un ampio pubblico di potenziali clienti.

: la pubblicità su TikTok è estremamente efficace per lavorare in ottica di Top Of The Funnel (TOFU). Infatti, hai la possibilità di mostrare il tuo brand e coinvolgere milioni di utenti con un costo molto basso. Questo significa che puoi aumentare la consapevolezza del tuo marchio e raggiungere un ampio pubblico di potenziali clienti. Vantaggio competitivo: è probabile che il tuo principale concorrente non sia ancora su TikTok. Attualmente, sono ancora pochi i brand che investono su questa piattaforma, ma questo dato è in costante crescita. Se vuoi avere un vantaggio sui tuoi concorrenti e arrivare prima di loro, dovresti valutare di utilizzare le TikTok ADS.

Ricapitolando, le TikTok ADS offrono un CPM e un CPC bassi, ti permettono di aumentare l’awareness del tuo brand e ti danno un vantaggio competitivo rispetto ai tuoi concorrenti. Questo permette di ottenere risultati efficaci nella propria strategia di marketing.

… e gli svantaggi su TikTok

Ma c’è sempre un altro lato della medaglia, che è bene tenere in considerazione prima di lanciarsi in una nuova impresa di marketing. Ecco, dunque, gli svantaggi principali delle TikTok ADS:

CTR : il tasso di clic (CTR) su TikTok è generalmente inferiore rispetto a Facebook. Poiché l’algoritmo di TikTok è ancora in fase di sviluppo e non dispone di una grande quantità di dati come quello di Facebook. Quindi non è in grado di comprendere appieno il comportamento degli utenti e prevedere le azioni che potrebbero compiere. Inoltre, gli utenti di TikTok sono meno propensi a cliccare sui link dei video sponsorizzati e ad uscire dall’app.

: il tasso di clic (CTR) su TikTok è generalmente inferiore rispetto a Facebook. Poiché l’algoritmo di TikTok è ancora in fase di sviluppo e non dispone di una grande quantità di dati come quello di Facebook. Quindi non è in grado di comprendere appieno il comportamento degli utenti e prevedere le azioni che potrebbero compiere. Inoltre, gli utenti di TikTok sono meno propensi a cliccare sui link dei video sponsorizzati e ad uscire dall’app. Conversioni e bottom of the funnel (BOFU) : TikTok è molto efficace nella fase iniziale del funnel (TOFU) per aumentare la consapevolezza del brand, ma ha delle limitazioni nella fase finale del funnel (BOFU). Convertire un utente da un video sponsorizzato e spingerlo ad eseguire azioni importanti sul tuo sito non è facile su TikTok. Tuttavia, puoi integrare una strategia cross-platform e utilizzare il retargeting per raggiungere gli utenti che sono atterrati sul tuo sito attraverso TikTok e ottenere azioni di maggiore valore su altre piattaforme, come ad esempio Instagram.

: TikTok è molto efficace nella fase iniziale del funnel (TOFU) per aumentare la consapevolezza del brand, ma ha delle limitazioni nella fase finale del funnel (BOFU). Convertire un utente da un video sponsorizzato e spingerlo ad eseguire azioni importanti sul tuo sito non è facile su TikTok. Tuttavia, puoi integrare una strategia cross-platform e utilizzare il retargeting per raggiungere gli utenti che sono atterrati sul tuo sito attraverso TikTok e ottenere azioni di maggiore valore su altre piattaforme, come ad esempio Instagram. Targeting ancora limitato: a differenza di Facebook o Google, TikTok Ads Manager offre solo opzioni di targeting basate su macro-interessi. Questo è dovuto alla giovane età della piattaforma, che non ha ancora raccolto una grande quantità di dati sugli utenti. Tuttavia, data la precisione del targeting possibile, in particolare per genere e fascia d’età, il basso CPM permette di raggiungere il target di interesse senza investire grandi cifre.

Ad esempio, se si desidera raggiungere le donne tra i 18 e i 24 anni, che su TikTok sono circa 2-2,5 milioni di persone, con un CPM medio di 0,50 € è possibile ottenere 3 milioni di impression con un budget di 1500 €. Tuttavia, è importante considerare che ottenere 3 milioni di impression non significa necessariamente raggiungere tutte le 2-2,5 milioni di donne, ma dipenderà anche dalla frequenza dell’esposizione. In ogni caso, se è necessario targetizzare per interessi specifici, TikTok offre diverse macrocategorie tra cui scegliere, come “abbigliamento, animali, automobili, elettrodomestici, giochi, sport, bellezza, tecnologia” e molte altre.

​In conclusione conviene fare ​Marketing su un social media come TikTok?

Secondo quanto sperimentato, per un’azienda che valuta l’investimento in TikTok, è consigliabile focalizzarsi prioritariamente sulla pubblicità, prima di prendere in considerazione la creazione di contenuti organici. Qualora un brand disponga di un adeguato budget da allocare per incrementare la propria presenza sul mercato e aumentare la notorietà, TikTok costituisce sicuramente un canale social molto interessante e versatile.

Viceversa, nel caso in cui un brand disponga di risorse finanziarie limitate e necessiti di investimenti con un ritorno economico rapido, l’utilizzo di TikTok fin da subito potrebbe non essere la scelta più indicata.