Beko WUX71486AI: lavatrice da 7 Kg in offerta da Euronics

Continuano le grandi offerte da Euronics, stavolta parliamo della lavatrice da 7 Kg Beko WUX71486AI, piena di funzioni interessanti

La lavatrice Beko WUX71486AI rappresenta un’opzione affidabile ed efficiente per le esigenze di lavaggio moderne. Con il suo programma Daily Xpress, puoi lavare un carico completo in soli 28 minuti a 30 °C, consentendoti di avere i tuoi indumenti pronti in meno tempo di quanto impieghi a guardare la tua serie TV preferita. Il programma GentleCare offre la tranquillità di lavare capi delicati in cotone o lana senza preoccuparti dei danni, grazie a un lavaggio dedicato e un algoritmo di rotazione che protegge colori e tessuti. Inoltre, il programma Outdoor / Sport è ideale per chi ama le attività all’aperto, poiché preserva l’impermeabilità e la traspirabilità dei tessuti. Approfitta dell’offerta da Euronics a soli 379€ per avere a disposizione queste avanzate funzioni di lavaggio.

Caratteristiche tecniche | Beko WUX71486AI

Approfitta dell’offerta | Beko WUX71486AI

Se cerchi una lavatrice che unisca prestazioni avanzate e praticità, la Beko WUX71486AI potrebbe essere la scelta ideale. Con programmi come Daily Xpress per lavare rapidamente, GentleCare per proteggere i tessuti delicati e Outdoor / Sport per preservare le proprietà impermeabili dei capi, questa lavatrice si dimostra un alleato affidabile nella cura dei tuoi indumenti. E ora puoi ottenerla in offerta a soli 379€ da Euronics, rendendo l’acquisto ancora più vantaggioso. Non perdere questa opportunità: clicca qui per approfittare dell’offerta.

