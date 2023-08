Promozioni OPPO: arrivano le offerte estive!

Fino al 31 agosto, in esclusiva su OPPO Store, sono disponibili promozioni esclusive su smartphone, prodotti IOT e accessori selezionati

La tecnologia è un ottimo alleato per qualsiasi occasione: sotto l’ombrellone, durante una passeggiata in montagna, in un momento di relax nelle città ormai vuote, ma anche come carica per riprendere le attività quotidiane. Ogni momento è perfetto per risparmiare e OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, annuncia imperdibili promozioni per tutto il mese di agosto su una selezione di prodotti del suo ecosistema. In esclusiva su OPPO Store, è possibile trovare il proprio compagno tecnologico.

Oppo: promozioni smartphone

L’estate prosegue a ritmo serrato e le Promo Summer Days di OPPO non si fermano. Per tutto il mese di agosto, la serie Find X5, che offre un’esperienza premium a 360 gradi grazie alle sue tecnologie innovative, è la protagonista di importanti sconti. In particolare, OPPO Find X5 Pro è disponibile a 649,99€; OPPO Find X5 è scontato ad un prezzo di 549,99€ e, infine, OPPO Find X5 Lite è acquistabile a 299,99€.

Serie Reno

Per coloro che non vogliono rinunciare a ottime prestazioni della fotocamera e ad un design unico e originale, la serie Reno8 si contraddistingue e permette agli utenti di catturare tutti i momenti migliori della loro quotidianità, anche in ambienti con scarsa illuminazione. Più nel dettaglio, OPPO Reno8 Pro è disponibile in esclusiva su OPPO Store ad un prezzo di 599,99€; OPPO Reno8 è acquistabile a 399,99€; OPPO Reno8 Lite ad un prezzo di 279,99€. Uno degli ultimi arrivati in casa OPPO è OPPO Reno8 T, lo smartphone che garantisce prestazioni fluide in ogni momento disponibile a 289,99€.

Oppo: promozioni accessori

Ma non finisce qui, per chi gli appassionati di musica e per chi cerca un alleato da portare sempre con sé, OPPO Enco Air2 Pro rappresentano l’eccellenza nel settore in termini di prestazioni, design ma anche dal punto di vista della batteria. Grazie a questi auricolari la durata della batteria non rappresenta più una preoccupazione, OPPO Enco Air2 Pro garantiscono fino a 7 ore di utilizzo mentre, con la custodia di ricarica, si raggiungono le 28 ore di ascolto ininterrotto. Solo per 30 giorni, OPPO Enco Air2 Pro sono acquistabili ad un prezzo di 54,99€.

Sempre nella categoria audio, perfetti per ascoltare dettagli sonori in modo stabile e limpido in qualsiasi momento, OPPO Enco Buds2 offrono suoni cristallini e bassi immersivi e profondi. Dotati di un’innovativa struttura acustica, una tecnologia di cancellazione del rumore in chiamata AI e una lunga autonomia della batteria, gli auricolari sono acquistabili ad un prezzo di 24,99€.

Indossabili

Per i più dinamici, OPPO Band 2 e OPPO Watch Free, disponibili rispettivamente ad un prezzo di 54,99€ e 64,99€, sono i dispositivi ideali. Da un lato OPPO Band 2 è adatto per i workout estivi all’aria aperta in quanto il suo schermo raggiunge una luminosità di 500 nits, garantendo una visione chiara anche in presenza di una forte luce esterna; dall’altro lato OPPO Watch Free, un wearable che coniuga l’eleganza distintiva di OPPO ad un tocco di stile contemporaneo. Oltre ad essere un valido alleato per tenere traccia di benessere e prestazioni sportive, è dotato di una funzione innovativa, OSleep, che monitora attivamente il sonno per un riposo senza precedenti.

