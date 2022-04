Album foto online: dalla copertina al design, personalizzarli è sempre più facile e divertente

Creare un album di foto online è una lavoro semplicissimo e soprattutto divertente ed appagante. E si può fare totalmente online! Vediamo come

Se possiamo dire con certezza che il mondo della fotografia non conosce crisi è perché ha capito come adattarsi; dalla foto con rullino di tanti anni fa siamo passati nella quotidianità alle digitali e ancora a quelle fatte tramite smartphone. Nonostante la qualità non sia affatto male, quello che è cambiato è il modo di stampare le immagini: non è più come un tempo anche se proprio negli ultimi anni c’è un ritorno a desiderare gli album di foto. A svelarlo è ilfotoalbum, portale specializzato che si distingue con ottime offerte, qualità di stampa e varietà. Ilfotoalbum per stampare il tuo album fotografico è sicuramente un’ottima scelta; puoi infatti usufruire di promozioni esclusive e personalizzare i book come meglio credi spaziando per tipologie di copertine e layout differenti.

Se gli album di una volta avevano un layout prestampato e venivano incollate le immagini successivamente aggiungendo una piccola didascalia a mano, quelli di oggi sono in formato digitale e hanno foto stampate con qualità incredibilmente professionale potendo raccogliere anche più di 100 pagine a seconda delle necessità.

Album di foto online step by step: come personalizzarlo

Scegli il portale di riferimento . Come accennato, ti consigliamo ilfotoalbum che si distingue per un ottimo rapporto qualità prezzo.

. Come accennato, ti consigliamo ilfotoalbum che si distingue per un ottimo rapporto qualità prezzo. Scegli il design . A questo punto naviga sul sito web cercando di individuare quale tipologia di stile può fare per te; puoi scegliere layout, temi, copertine e altri dettagli che possono rendere davvero unico il tuo progetto.

. A questo punto naviga sul sito web cercando di individuare quale tipologia di stile può fare per te; puoi scegliere layout, temi, copertine e altri dettagli che possono rendere davvero unico il tuo progetto. Scegli la storia che vuoi raccontare . Gli album di fotografie diventano un mezzo di comunicazione in cui puoi sfruttare la tecnica dello storytelling; ripercorrere un momento, un viaggio o una festa anni dopo sarà più semplice con un filone narrativo.

. Gli album di fotografie diventano un mezzo di comunicazione in cui puoi sfruttare la tecnica dello storytelling; ripercorrere un momento, un viaggio o una festa anni dopo sarà più semplice con un filone narrativo. Seleziona le immagini. È forse uno dei lavori più impegnativi e complicati, può portarti via un po’ di tempo ma se fatto con cura può fare la differenza. Crea una cartella su Desktop e cerca di selezionare con cura le immagini facendo una cernita, non puntare sulla quantità ma sulla qualità. E proprio a proposito di qualità attenzione alle immagini scambiate tramite WhatsApp o a quelle editate con applicazioni per smartphone. Dopo averle selezionate ti basterà metterle in ordine cronologico e fare in modo che tutto abbia un senso nel racconto.

Perché realizzare un album di foto online: quali sono i vantaggi

Sono tanti i motivi per cui dovresti valutare di stampare un album di foto online; il primo è senza dubbio la convenienza: rispetto ad altre forme è sicuramente più economico. Il secondo motivo però è dato dalla qualità di stampa: i siti web specializzati hanno a disposizione stampanti e macchinari all’avanguardia in grado di garantire risultati finali professionali ed impeccabili.

Potrai rendere i tuoi ricordi immortali e ordinati senza il rischio di perdere le immagini; mantenere tutto su Cloud ti porta a non occupare spazio fisico ma in realtà il mondo digitale ha comunque la possibilità di danni e perdite di dati. In caso succeda tu potresti comunque contare sulle tue foto preferite stampate ed archiviate. Si tratta anche di un’ottima idea regalo; in occasioni speciali per esempio per la festa dei nonni, regalare un album di foto con gli scatti preferiti dei nipotini è un’ottima idea… e questo è solo un esempio!

Anche per il settore wedding, creare un album di foto online può essere un’ottima idea: in primis riesci a risparmiare rispetto all’album creato direttamente dal fotografo, in secondo luogo puoi scegliere tu come improntare il racconto. Puoi infatti utilizzare le immagini di alta qualità realizzate dal professionista ma puoi aggiungere anche qualche scatto realizzato dagli invitati per rendere tutto ancora più coinvolgente e memorabile.

