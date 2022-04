Come esportare chat WhatsApp su iPhone e Android

Se avete necessità di esportare chat WhatsApp su iPhone e Android, siete nel posto giusto! In questa breve guida vi spiegheremo come realizzare un back up delle vostre conversazioni in diversi modi

Come ben sappiamo WhatsApp permette di fare un backup automatico attraverso un servizio di cloud, Google Drive nel caso di smartphone Android e iCloud nel caso di iPhone. Tuttavia a volte, per trasferire i dati da un dispositivo all’altro oppure se ci spaventa l’idea di far viaggiare i nostri dati sul web per motivi di privacy, si può sentire la necessità di esportare le chat WhatsApp per avere un backup locale. Bene, vi spiegheremo come fare.

Come esportare chat WhatsApp su Android

In realtà eseguire il backup locale è abbastanza semplice. Cominciamo a vedere come farlo su uno smartphone Android. Ora vediamo come esportare in un file locale le chat WhatsApp su Android:

Cliccare sull’icona dei tra pallini in alto a destra Selezionare la voce “Impostazioni” Selezionare Chat > Cronologia Chat > Esporta Chat Ora si dovrà selezionare la chat da esportare e indicare se si vogliono includere i media

Usando questo metodo è possibile condividere la chat o salvarla, tuttavia avremo testo e file multimediali separati. Inoltre possiamo esportare solo una chat per volta e non possiamo utilizzare questo backup per il ripristino. Un altro modo è quello di disabilitare il backup su cloud, dobbiamo disattivarlo andando nelle impostazioni di WhatsApp e selezionando “Mai” alla voce Backup su Google Drive. A questo punto WhatsApp salverà un backup solo locale. Il file si chiama msgstore.db.crypt12. Sarà sufficiente trasferirlo su un altro telefono per poter recuperare le chat. Tuttavia la procedura può essere macchinosa e soprattutto abbastanza lenta.

Come esportare chat WhatsApp su iPhone

Anche su iPhone esportare le chat WhatsApp non è complesso operativamente. Ecco la procedura:

Apriamo WhatsApp e andiamo alla scheda “Chat” Facciamo una swipe da destra verso sinistra sulla conversazione da salvare Usiamo il pulsando “Altro” che sarà comparso sul lato per selezionare la voce “Esporta Chat” dal menù. Scegliamo se allegare i file multimediali e selezioniamo il metodo di condivisione

Anche su iPhone abbiamo gli stessi limiti che abbiamo visto in precedenza ovviamente. I messaggi verranno salvati come file .txt, mentre i file multimediali saranno allegati a parte nel loro formato originale. Anche in questo caso possiamo usare questo materiale solo per consultazione.

Bonus: Anytrans mette d’accordo tutti

Abbiamo visto come sia possibile esportare chat WhatsApp su iPhone ed Android, ma entrambe hanno delle limitazioni. Inoltre non esiste un modo universale per salvare le chat e anche trasferirle da un dispositivo all’altro? La risposta è sì: possiamo usare Anytrans! Si tratta una applicazione disponibile sia per Mac che per Windows che permette di esportare le chat WhatsApp in un file locale sia da dispositivi Android che iPhone. Inoltre è possibile esportare tutte le chat, compresi file multimediali, con un solo click. Ma non finisce qui! Possiamo anche utilizzare questo backup per ripristinare i dati su un dispositivi diverso da quello di origine.

Il tutto viene proposto in una interfaccia grafica molto semplice ed intuitiva, utilizzabile da chiunque senza necessità di avere competenze specifiche. Davvero una funzionalità utilissima!

Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!