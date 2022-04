NVIDIA: ecco i benefici dei Game Ready Driver GeForce

NVIDIA ci spiega il processo e i benefici dei Game Ready Driver GeForce, inoltre lancia Reflex Stats per un accesso immediato alle misurazioni del lag

Sin dal loro debutto nel maggio del 2014, i Game Ready driver NVIDIA GeForce sono sempre stati tra gli aggiornamenti migliori e più attesi in assoluto ed abbiamo appena realizzato un nuovo video che spiega i processi che mettiamo in atto per produrli. In un solo giorno, il processo di testing dei driver Game Ready di NVIDIA include oltre 1.000 test diversi su una grande varietà di titoli già lanciati e in arrivo. Questo equivale a oltre 1,8 milioni di ore di test solo nel 2021. Per contestualizzare il tutto, si tratta di oltre 214 anni di calendario investiti nella qualità dei driver Game Ready in un solo anno.

Il video che potrete vedere oggi arriva anche con l’annuncio di un nuovo Game driver Ready per Dune: Spice Wars e l’introduzione delle Reflex Stats in modo che i giocatori possano visualizzare una misurazione in tempo reale del lag in alcuni dei loro giochi sparatutto preferiti.

Come funzionano i driver “Game Ready” e come contribuiscono alla migliore esperienza di gioco

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato creato da zero come metodo per fornire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di giochi e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere i problemi, e iteriamo le build di conseguenza per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e prestazioni al momento del lancio.

Mentre i nostri partner sviluppatori sono tendenzialmente costretti a smettere di lavorare sulla build di lancio di un gioco dopo che questo ha raggiunto la versione GOLD, per spostare l’attenzione sulle correzioni e le patch post-lancio, NVIDIA continua a ottimizzare il nostro driver per il gioco fino al rilascio, fornendo ai giocatori un’esperienza ancora migliore a partire dal day 0.

Inoltre, dato che il driver del display è parte integrante dell’esperienza di gioco complessiva, NVIDIA non è solita rilasciare driver Beta Game Ready. Proprio come i giochi rilasciati, che sono tenuti a uno standard più elevato rispetto allo stesso gioco in Beta, noi siamo fermamente convinti che solo driver di qualità per il lancio possano andare bene. Di conseguenza, ogni driver Game Ready è certificato WHQL da Microsoft.

La parola agli esperti

NVIDIA ha lanciato oltre 150 driver Game Ready, con supporto al Day 0 per oltre 400 giochi, solo nel corso del 2021, NVIDIA ha rilasciato 20 driver Game Ready con supporto per ben 75 titoli. E, oltre ai giochi per i quali elenchiamo il supporto all’interno dei nostri articoli sui driver e negli highlights delle release, continuiamo a lavorare con team dedicati a Unreal Engine, Unity e altri importanti motori di sviluppo. Questo assicura che le migliaia di giochi indie per PC rilasciati ogni anno, costruiti esclusivamente con gli strumenti e le caratteristiche fornite da tali motori, girino molto ben sin dal lancio.

Lo status di Game Ready viene raggiunto attraverso il lavoro di centinaia di ingegneri esperti, migliaia di PC di prova, un focus sull’eccellenza, un investimento importante e una stretta collaborazione con gli sviluppatori. Questo processo esaustivo assicura che ogni driver Game Ready sia ottimizzato per le tue nuove uscite preferite, mese dopo mese.

Billy Khan, Director of Engine Technology, id Software ha dichiarato

NVIDIA è un nostro stretto partner da molti anni. La nostra collaborazione durante l’intero ciclo di sviluppo dei giochi garantisce che i driver Game Ready siano specificamente ottimizzati per i nostri giochi, fornendo compatibilità, stabilità e prestazioni eccellenti. Grazie a questo approccio, i nostri giocatori sono in grado di godere della migliore esperienza di gioco possibile sin dal giorno 0.

Nicolas Rioux, Global Deputy VP of Production Technology, Ubisoft ha affermato

I team Game Ready Driver di NVIDIA agiscono come fosse un’estensione dei nostri team interni per aiutarci a ottimizzare al meglio i nostri giochi e massimizzare la compatibilità su moltissime configurazioni PC, offrendo ai giocatori GeForce un’esperienza migliore e più affidabile.

Presentazione di Reflex Stats: Misurazione automatica e facile della latenza

All’inizio dell’anno NVIDIA ha introdotto la configurazione attraverso un solo clic di NVIDIA Reflex Analyzer tramite GeForce Experience, semplificando notevolmente il processo di valutazione della latenza del sistema. Ora, NVIDIA sta introducendo NVIDIA Reflex Stats che permette ai giocatori di misurare una parte della pipeline di latenza del sistema chiamata PC Latency.

Grazie a PC Latency i giocatori possono ottimizzare le impostazioni di gioco e monitorare le prestazioni nel tempo semplicemente accendendo all’overlay di GeForce Experience e selezionando la visualizzazione della latenza. Non è necessario avere un display Reflex Analyzer per ottenere questa metrica di latenza, ma è necessario un gioco Reflex SDK 1.6 per trarre vantaggio da Reflex Stats. Di seguito i giochi che sono già stati aggiornati a Reflex SDK 1.6 e supportano Reflex Stats.

Bright Memory Infinite

Fortnite

Rust

Valorant

Cosa ne pensate di questo processo e i benefici dei Game Ready Driver GeForce di NVIDIA? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it.