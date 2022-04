In questa mini-guida vedremo come trasferire foto da iPhone a PC Windows. Illustreremo vari metodi, starà a voi scegliere quello che preferite!

I nuovi smartphone della Mela come iPhone 13 e iPhone 13 Pro possono scattare foto ad alta risoluzione che consumano parecchio spazio. E poi si sa com’è: per arrivare ad una foto decente, se ne devono scattare almeno 10. Questo porta a far crescere rapidamente il consumo di memoria sugli iPhone che può diventare un bel problema soprattutto sui dispositivi con 64 o 128 GB di memoria. L’unico modo per non perdere i nostri ricordi e fare spazio è trasferire le foto da iPhone a PC e poi eliminarle dal telefono. Vediamo quindi alcuni metodi che si possono utilizzare per farlo!

Sincronizzazione iCloud | Come trasferire foto da iPhone a PC

iCloud è un servizio che permette di salvare in un server le nostre foto per poterle sincronizzare su diversi dispositivi. Vediamo come fare ad attivare questo servizio per trasferire foto da iPhone a PC Windows:

Andiamo su Impostazioni > Foto > Foto di iCloud (o Libreria di foto di iCloud). Ora le foto verranno sincronizzate su iCloud attraverso la prima rete Wi-Fi disponibile. Scarichiamo e installiamo iCloud per Windows sul PC. Accediamo utilizzando il nostro Apple ID. Selezioniamo Foto > Scarica nuove foto e video sul mio PC (possiamo selezionare la cartella di destinazione in questo punto) > Fine > Applica.

L’ultimo passaggio è fondamentale, altrimenti le foto rimarranno sincronizzate solo su iCloud. Questo significa che se eliminiamo una foto su iPhone, sparirà anche su iCloud. Invece adesso le foto verranno automaticamente salvate sul nostro PC dopo essere state caricate. Esse saranno disponibili nella percorso indicato in fase di configurazione, nella cartella Downloads.

Esplora File | Come trasferire foto da iPhone a PC

Esplora File è il file manager di Windows che permette di spostare, organizzare, copiare ed eliminare i file e cartelle. Possiamo utilizzarlo per copiare le foto dal nostro iPhone, anche se sarà un po’ più macchinoso:

Collegare l’iPhone al PC > Aprire questo PC sul desktop per avviare Esplora file o premi il tasto Windows + E sulla tastiera. Trova il tuo iPhone apparirà nelle sezioni Dispositivi Portatili. Fare doppio clic sull’icona del tuo iPhone per aprire il tuo iPhone > Individuare l’icona Memoria interna > Fare doppio clic per aprirlo. Cercare la cartella DCIM che è la cartella Rullino fotografico > Fare doppio clic su aprila > Aprire una cartella per vedere se contiene le foto che si desidera trasferire. Selezionare le foto interessate e copiarle > Incollarle nella cartella desiderata del PC.

Sicuramente il processo è più lungo e va ripetuto periodicamente per avere un back up aggiornato.

AnyTrans | Come trasferire foto da iPhone a PC

Un’altra opzione è utilizzare un’app dedicata come AnyTrans. Si tratta di gestore di dati per iPhone che può fare a, tra cui trasferire foto da iPhone a PC. L’applicazione supporta anche i modelli più recenti come iPhone 13 basati su iOS 15. Ovviamente è retro-compatibile con tutti i dispositivi successivi ad iPhone 6. La procedura è semplicissima:

Prima di tutto, scaricare gratuitamente l’app AnyTrans sul nostro PC Windows, installarla ed avviarla. Collegare il proprio iPhone al computer con un cavo USB. Su AnyTrans andare a Gestione Dispositivi > Fai clic su Foto. Selezionare l’album con le foto che si desidera trasferire sul PC, come ad esempio “Le mie foto” (inclusi Luoghi, Persone e altro), “Album”, “Eliminati di recente” o qualsiasi altra cosa > Fare clic sul pulsante AL PC. Selezionare il formato delle foto con cui si desidera salvarle e la loro destinazione. Tutte le foto esportate dall’iPhone verranno salvate sul tuo computer nella cartella selezionata. E troveremo che tutte le foto sono organizzate in cartelle come Live Photos, Rullino fotografico, Panorami, esattamente come nel dispositivo di origine.

Il processo impiega solo pochi minuti e tutte le foto verranno trasferite con successo. È quindi possibile trovare le foto trasferite nella cartella Anytrans-Esporta-XXXX. Molto semplice ed immediato! E soprattutto quasi del tutto automatizzato.

Quale preferite?

Vi abbiamo spiegato 3 metodi per trasferire foto da iPhone a PC, potete scegliere quello che preferite! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!