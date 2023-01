Amazon e Festival di Sanremo: tante novità per Alexa e non solo

Con il Festival di Sanremo ormai alle porte, Amazon si prepara al meglio per l’evento. Scopriamo le novità che riguarderanno Alexa e non solo

Sanremo è alle porte, pronto a trasportarci nella magica atmosfera della Città dei Fiori. Coloro che desiderano godersi il grande evento da casa, sentendosi come a un passo dall’Ariston, possono trovare tutto l’occorrente su Amazon.it, tra abbigliamento comodo, gadget e molto altro a prezzi convenienti. In più, Amazon.it ha messo a disposizione anche una speciale vetrina dedicata al Festival di Sanremo dove è possibile acquistare CD e vinili e scoprire le esclusive playlist sanremesi di Amazon Music.

Tutte le novità di Amazon in vista del Festival di Sanremo

Le serate nella Città dei Fiori durano diverse ore ed è importante avere a portata di mano tutto ciò che serve per rilassarsi e godersi lo spettacolo. Lo show non può quindi iniziare senza il giusto outfit: abbigliamento scintillante e trucco luminoso, magari con glitter e brillantini da applicare in viso, per chi desidera ricreare un look da vera star e sorprendere amici e famiglia.

Chi invece ha come obiettivo il più totale relax davanti al piccolo schermo non rinuncerà a una tuta confortevole, magari accompagnata da un paio di morbide calze a tema. Su Amazon.it sono disponibili tantissimi modelli per tutti i gusti, dai più classici ai più stravaganti e divertenti. Non possono poi mancare una coperta per stare al caldo e un cuscino ergonomico per testa e schiena, aiutandoci a mantenere una postura corretta ma pur sempre comoda per tutta la serata.

Fondamentale, poi, procurarsi subito cibi e bevande da gustare a tempo di musica. Via libera allora a popcorn, snack dolci e salati e frutta secca, ma anche a tè, infusi, cocktail ed energy drink, molto utili per arrivare a fine serata in ottima forma. Amazon.it ha sempre la soluzione perfetta per noi, ma anche per i parenti e amici che saranno al nostro fianco in queste magiche serate.

Per rendere l’atmosfera ancora più speciale, impossibile rinunciare alla compagnia di Alexa che, con pagelle, sondaggi, pronostici e molto altro non vede l’ora di accompagnarci durante la settimana del Festival con tante novità, come la sua inedita canzone e la sua squadra del Fantasanremo. Per scoprirle tutte basterà chiedere, per esempio, “Alexa, canta la canzone di Sanremo” oppure “Alexa, che succede a Sanremo?” e ancora “Alexa, chi vincerà Sanremo?”.

L’assistente vocale della società americana condividerà con noi anche le sue impressioni su artisti, presentatori e ospiti e ogni giorno gli utenti potranno votare il proprio momento preferito della serata precedente con il Sondaggio su Sanremo. Inoltre, a partire dall’inizio del Festival, chiedendo “Alexa, atmosfera Sanremo” sarà possibile accedere alla playlist dedicata alle canzoni in gara su Amazon Music. Se ancora non avete un dispositivo Amazon a casa, vi consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.

Insomma, Amazon ha tutto l’occorrente per farvi godere al meglio questo spettacolo, sia durante che dopo le varie esibizioni, iniziando già da oggi con un’apposita sezione dedicata. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti l’universo web e social, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!